Pablo Laso: "Hicimos un partido muy completo"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 feb (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, destaco tras clasificarse para la final de la Copa del Rey de baloncesto que sus jugadores hicieron un partido "muy completo" y un trabajo "importante" ante el Iberostar Tenerife, al que derrotaron por 59-77.

"Hicimos un partido muy completo, aunque a veces el baloncesto no es bonito cuando no se meten canastas. Empezamos tirando muy solos y no metiendo, y siendo castigados con alguna canasta muy fácil de ellos tras algún error nuestro, y en los rebotes ofensivos conseguidos por el rival", indicó en rueda de prensa.

Laso explicó que hablaron de esas circunstancias en el descanso y salieron dispuestos a enmendar errores en la reanudación.

"En la segunda mitad entramos poco a poco en el partido. Los cambios defensivos en el segundo tiempo nos han venido muy bien, y hemos ido logrando una ventaja que nos ha dado la victoria. Al final, todo el mundo ha sido importante, por lo que estoy muy contento por el trabajo del equipo y por estar en otra final de la Copa del Rey", añadió.

El entrenador del conjunto madridista dijo que tras la victoria solo pensaban en recuperarse bien para afrontar la final con las mayores garantías.

"Todos los jugadores han llegado en buen momento físico, salvo los problemas que ha tenido Gustavo Ayón. De cara a la final, donde no se llega con el físico se llega con la mente, y ahora solo pensamos en recuperarnos para llegar mañana lo mejor posible", concluyó.