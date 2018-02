Pesic: "Cambiamos nuestra defensa y el equipo supo reaccionar"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 feb (EFE).- El entrenador serbio del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, aseguró sentirse "orgulloso" de su plantilla tras conseguir el billete para la final de la Copa del Rey a costa de un Herbalife Gran Canaria que acabó diluyéndose ante la intensidad de su rival (74-87).

"Empezamos muy bien el partido, pero esto del baloncesto se juega los cuatro cuartos. Perdimos un poco la concentración en el segundo periodo, cuando nos olvidamos un poco de Eriksson", afirmó el balcánico.

A su juicio, el jugador sueco, exBarcelona, "ha estado increíble, con esa forma de tirar", si bien en la segunda parte "cambiamos la defensa y los jugadores supieron reaccionar. Tienen experiencia y saben como se juega a esto del baloncesto".

Ante la metamorfosis experimentada por el equipo tras su llegada, Pesic prefirió echar balones fuera: "No hay secretos. Lo más importante es que la comunicación entre el entrenador y los jugadores es muy buena. Pero, por supuesto, puedes dar algunas normas o ideas, pero si no tienes los jugadores para ello, no sirve de nada".

De cara a la final frente al Real Madrid, el serbio agregó que "nadie quiere perder aquí; los jugadores quieran ganar y mañana tenemos una gran oportunidad para la plantilla", concluyó.