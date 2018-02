Pesic: "La clave de esta final serán los rebotes defensivos y ofensivos"

Las Palmas de Gran Canaria, 18 feb (EFE).- El entrenador serbio del FC Barcelona, Svetislav Pesic, ha asegurado que los rebotes defensivos y ofensivos serán "la clave" de la final de la Copa del Rey de baloncesto que medirá esta tarde en el Gran Canaria Arena a su conjunto frente al vigente campeón, Real Madrid.

Pesic fue cuestionado en rueda de prensa sobre cómo se podía igualar el nivel físico del Real Madrid.

"No soy un mal entrenador, pero no lo sé todo -ha ironizado-. Jugaremos contra un equipo como el Madrid, que tiene experiencia para ganar este tipo de partidos, pero nosotros tenemos nuestro plan de juego y pienso que hemos preparado bien esta final", ha indicado.

El técnico no ha querido referirse a las buenas actuaciones recientes de su equipo, sino en vencer hoy al conjunto madridista.

"Ahora no pensamos en el pasado, sino en realizar un buen encuentro con nuestro juego. Será importante jugar bien en defensa y no solo ante Doncic, porque también debemos tener en cuenta a jugadores con experiencia y calidad, como Rudy Fernández", ha dicho.

Pesic está convencido de que esta final copera se la adjudicará aquel equipo que tenga un mayor control en los rebotes.

"La clave de esta final pasará por los rebotes defensivos y ofensivos. Los rebotes ofensivos dan confianza a todos los jugadores, y los defensivos también son importantes para tener las situaciones en nuestra mano", ha comentado.

Finalmente, y tal como hizo minutos antes su colega Pablo Laso, Pesic se deshizo en halagos hacia el entrenador del Real Madrid.

"Claro que me alegra que Pablo hable bien de mí. Es mi amigo y hablamos mucho de baloncesto. Él está haciendo un gran trabajo en el Madrid desde hace varios años, y no es fácil entrenar a un equipo que siempre tiene que jugar a un alto nivel y ganar, y él lo está haciendo. Me gusta cómo juega su equipo", ha revelado.