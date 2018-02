Mechaal firma su segundo doblete y llega en plena forma al Mundial

Valencia, 18 feb (EFE).- El atleta Adel Mechaal (New Balance) se proclamó este domingo campeón de España de 1.500 metros en pista cubierta y explicó que su objetivo en los Mundiales de Birmingham (Inglaterra), que se celebran del 1 al 4 de marzo, es conseguir una medalla.

"El objetivo no es otro que la medalla. Yo voy a pelear por la medalla y ojalá lo pueda lograr. Quiero llegar a la cita de Birmingham convencido de que puedo luchar por ello. Estoy muy rápido así que veremos qué sucede", dijo Mechaal a EFE en Valencia tras proclamarse campeón de España.

"Hemos hecho una gran base de volumen compitiendo tres carreras de 3.000 metros y en el Mundial solo van a ser dos. Ahora estamos trabajando la velocidad porque si la carrera va lenta estoy convencido de que puedo lograr un metal, si la carrera es muy táctica estamos trabajando para poder lo más competitivo posible", añadió a EFE.

Mechaal, que consiguió su segundo doblete al imponerse en las pruebas de 1.500 y 3.000, reconoció que este domingo se sintió "como un avión" y en plena forma.

"Me he encontrado fenomenal, mejor que ayer. Me noté con mucho descanso y hoy me he encontrado como un avión y feliz por el estado de forma", finalizó.