Laso: "Ahora tenemos un partido diferente de una competición diferente"

Madrid, 22 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, afirmó haber estado "jodido" por haber perdido el título de Copa del Rey ante el Barcelona y con la baja de Trey Thompkins afronta un "partido diferente de una competición completamente diferente".

"Los jugadores están bien y el único es Trey Thompkins, que ya sabíamos que estaba con una sobrecarga en los aductores que ya llevaban casi un mes molestándole. Hemos hecho un esfuerzo manteniéndolo hasta la Copa del Rey y ahora debemos pararle. Esta semana es baja segura y ya veremos la siguiente. Rudy tiene el esguince de tobillo que se volvió a torcer en la final pero hoy se ha entrenado con normalidad", informó Laso.

El mexicano Gustavo Ayón, que reapareció en la Copa, debe comenzar a aumentar su protagonismo en el juego.

"Está mucho mejor. Esto es una cuestión de tiempo. Comenzó a entrenar la semana anterior a la Copa y esta semana le ha venido muy bien para entrenar y está mejor. Ha estado tres meses parado y tiene que coger el ritmo, sensaciones", indicó.

"Gustavo tiene otras características que tenemos que saber explotar y que pueden venir mejor para algunos jugadores y en general para el equipo. Es clave para nosotros. Con Gustavo y Edy tenemos una fuerza interior que nos debe mejorar en el tiempo", siguió Laso.

El entrenador comentó que ya había superado la pérdida de un título.

"El lunes estaba jodido, porque pierdes una final. Estaría muy contento si Fabien (Causeur) hubiera metido el triple y hubiéramos sido campeones, pues sí, pero eso no me cambiaría la visión que tengo del equipo. El deporte da siempre otras oportunidades. Ahora tenemos un partido diferente de una competición completamente diferente", apuntó.

El cambio del Barcelona en apenas diez días ha sido espectacular.

"No pienso mucho en el Barça, tiene grandísimos jugadores, un equipo con jugadores capaces de desequilibrar, han cambiado de técnico pero en diez días no se cambia demasiado ni para lo bueno ni para lo malo. Lo que tengo claro desde agosto es que tienen una gran plantilla, muy larga con tiradores, con jugadores que pueden jugar dentro o fuera, con buenos pívots", resaltó.

El Barcelona celebrará el título ante su afición y Laso dijo desconocer si su equipo haría el pasillo a los campeones.

"Es un asunto que no me interesa nada, solo pienso en el partido. Lo seguro es que no espero un ambiente agradable, no lo he tenido nunca. Igual que ellos en Madrid", finalizó Pablo Laso.