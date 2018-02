El 'MAPFRE' sigue recortando millas al líder y apunta al sureste tras pasar Nueva Caledonia

23/02/2018 - 17:12

El 'MAPFRE', embarcación española en la Volvo Ocean Race, sigue reduciendo la distancia con el grupo de cabeza de la flota de la sexta etapa, ahora liderado por el 'Team AkzoNobel' holandés, y apunta hacia el sureste camino de la meta en Auckland, a poco más de 1.100 millas.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En la decimoséptima jornada de navegación, los seis barcos participantes atraviesan, en condiciones propias de los alisios, el Mar del Coral tras el paso por el gran arrecife de Nueva Caledonia. Al frente está el 'team AkzoNobel', que ha recuperado el liderato y manda en el grupo de tres clasificados alineados al sur de Nueva Caledonia para la crucial última fase hacia la capital neozelandesa.

Mientras, la tripulación de Xabi Fernández ha ascendido a la cuarta posición, ampliando su ventaja sobre el 'Dongfeng' a siete millas y reduciendo la distancia con el pelotón de cabeza. Así, el 'VO65' español ha pasado de estar de 71 a 55 millas del líder, mientras que el 'Turn The Tide On Plastic' y el 'Scallywag' son segundo y tercero, respectivamente, y el 'Team Brunel' ha optado por jugar la baza del 'modo sigilo' y su posición estará oculta hasta el parte de las 02.00 horas del sábado.

Los alisios han propiciado vientos de hasta 15 nudos de intensidad, aunque los partes meteorológicos no han dejado de cambiar durante las últimas horas y las opciones estratégicas de la flota para afrontar la recta final de etapa continúan abiertas.

El jefe de guardia del 'MAPFRE', Rob Greenhalgh, resaltó precisamente que el tiempo está cambiando "drásticamente" y que eso les impide precisar las estrategias. "La 'meteo' ayer parecía indicar que iba a entrar un frente y una gran compresión. Hoy ya no se ve claro, por lo que no estamos del todo seguros. En unas horas el parte nos dará una idea más fiable de si va a haber una compresión o no. Nosotros somos optimistas, obviamente esperando a que la flota se comprima, y siendo honesto puede pasar cualquier cosa", manifestó.

Mientras el grupo de cabeza continúa apuntando hacia el suroeste tras el paso por Nueva Caledonia, el 'MAPFRE' ha optado por poner rumbo sureste haciendo una ruta más directa hacia Nueva Zelanda con el objetivo de continuar recortando distancias.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 6.

1. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), a 1.123,3 millas de la llegada.

2. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), a 1,6 millas.

3. Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), a 2,8 millas.

4. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), a 55,1 millas.

5. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), a 61,9 millas.

-. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), a 13,2 millas STM en modo sigilo.

DNS. Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright).