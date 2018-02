La marroquí Kaoutar Boulaid bate el récord del Zurich Maratón de Sevilla

25/02/2018 - 16:14

La atleta marroquí Kaoutar Boulaid ha batido el récord femenino del Zurich Maratón de Sevilla, que se ha disputado este domingo, al parar el crono en 2:25:35, mientras que el keniano Dickson Kipsang se ha impuesto en la prueba masculina.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Boulaid, segunda en la capital sevillana en 2016, logró la victoria con diez segundos de ventaja sobre la segunda clasificada de la prueba, la etíope Shewe Hayimanot Alemayechu, que llegó con un tiempo de 2:25:45 y que aventajó en nueve segundos a su compatriota Badane Bedatu Hirpa, que se clasificó con una marca de 2:25:54.

Boulaid dominó la carrera desde el principio, cimentando su triunfo desde los primeros kilómetros, cuando empezó a distanciarse de sus perseguidoras. A pesar de los intentos de las corredoras etíopes por reducir la distancia, la marroquí aguantó y cruzó en primer lugar la línea de meta para desbancar como récord de la prueba a la portuguesa Marisa Barrios, que lo estableció en 2009 (2:26:03).

Entre las participantes españolas, Marta Esteban consiguió el título de campeona de España con un tiempo de 2:31:24, y se hizo con la mínima para el Campeonato de Europa. "Estoy muy satisfecha porque lo he dado todo, quería intentar correr más rápido, pero muscularmente he tenido problemillas. Me voy contenta por el resultado, por ser campeona de España y por la mínima para los próximos Europeos", indicó la corredora valenciana, que fue secundada por Clara Simal (2:33:10).

Por su parte, en la prueba masculina, Dickson Kipsang se alzó con el triunfo con un tiempo de 2:08:22, ante su compatriota Laban Kipkemboi Mutai. Kipsang, Mutai o el también keniano Kimtai Andrew Ben eran algunos de los corredores que componían el grupo de cabeza, al que se incorporó el atleta español Javi Guerra.

El segoviano tuvo opciones de ganar la carrera hasta el último tramo, cuando se produjo un final al sprint en el que Dickson Kipsang se hizo con la victoria aventajando por solo un segundo a Mutai. Ben llegó a diez segundos del primero (2:08:32), y Guerra, a pesar de quedar cuarto, consiguió su mejor marca personal; además fue el mejor tiempo de un atleta español en los últimos doce años y el mejor en suelo nacional.

"Llevaba varios años intentando bajar de 2:09 y este es uno de los días más felices de mi carrera deportiva, estoy muy feliz, por la marca, por ser campeón de España aquí en Sevilla", afirmaba Guerra después de la carrera.

Por otro lado, Jesús España, que iba un poco más atrás, también tuvo buenas noticias, ya que consiguió la marca mínima para Berlín al llegar con un tiempo de 2:13:24 y se proclamó subcampeón nacional, mientras que Iraitz Arrospide logró el bronce.

Por otra parte, en la categoría en silla de ruedas, Jordi Madera fue el vencedor, repitiendo su victoria de la pasada edición, y John Charles Smith fue el segundo clasificado de la prueba. Además, en la categoría femenina, Mel Nicholls venció a Eva Moral, mientras que el tercer puesto fue para Martyna Snopek.