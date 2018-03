El surf "se va a defender" de los intentos de piragüismo por controlar el SUP

Madrid, 28 feb (EFE).- El surf "tiene que defenderse y lo va a hacer" de los intentos de la Federación Internacional de Piragüismo de hacerse con la gestión del SUP (Stand Up Paddle), aseguró el presidente de la Española de surf, Carlos García, que lamentó "la incertidumbre" que esta dualidad de competencias genera entre los deportistas.

El SUP, una modalidad de rápido crecimiento en todo el planeta, "reúne todas las condiciones para ser olímpico a partir de 2024", dijo García a Efe, al referirse a su popularidad, su accesibilidad para todo tipo de practicantes y su bajo coste para los organizadores de los Juegos.

"En toda Europa menos en Alemania el SUP pertenece a las federaciones de surf. Solo en Alemania está dentro del piragüismo", señaló el dirigente.

En otras zonas, dijo, también se asimila al piragüismo "en países que no tienen costa".

La Federación Internacional de Piragüismo (ICF) ha convocado este año por primera vez un campeonato del mundo de SUP, provisionalmente programado del 30 de agosto al 2 de septiembre en Esposende y Viana do Castelo (Portugal), mientras que la Internacional de Surf (ISA) ya tenía convocado su Mundial para noviembre en Buzios (Brasil), del 23 de noviembre al 1 de diciembre.

"Esto crea una gran incertidumbre entre los deportistas. Nos tenemos que defender y lo vamos a hacer", afirmó Carlos García, quien recordó que en España su federación tiene la modalidad del SUP registrada en el CSD y en el COE.

Su apuesta será dar "una mayor presencia" al SUP, con una liga que comenzará el 7 de abril en Port Adriano (Mallorca) y seguirá por Cervera de Buitrago (Madrid, 12 de mayo), Noja (Cantabria, 2 de junio), Coria del Río (Sevilla, 12 de octubre) y Corralejo (Fuerteventura, 9 de diciembre).

La Federación Española ultima negociaciones para contar con un gran patrocinador "que tire de otros" y que le permita "mejorar el equipo nacional, la estructura del deporte y de la federación".

"Es un deporte costoso por los desplazamientos, no hay estructura de clubes que respalde a los deportistas y no podemos cobrar entradas por entrar en la playa, así que no tenemos mucha capacidad de generar recursos", explicó el presidente.

Carlos García dijo que, además de tener "la competencia de 66 federaciones y del propio Estado, con ADO", para atraer a las firmas patrocinadoras, un deporte de mar como el suyo tiene dificultades añadidas como "la falta de sitios para situar la publicidad, porque es al aire libre y los deportistas van desnudos, sin ropa para lucir las marcas".

"La producción televisiva es, además, carísima, y no tenemos horarios fijos; a mitad de competición quizás hay que parar dos horas por la marea", indicó.

García dijo que desde la asociación que reúne a las federaciones españolas (ADESP), de la que es tesorero, trabajan con los partidos políticos "para conseguir un presupuesto plurianual para las federaciones".

"Este año aún no sabemos dónde estamos", dijo respecto a las subvenciones del CSD. "En marzo, a dos años de los Juegos Olímpicos, es tremendo que las federaciones no sepan con cuánto van a contar. No podemos hacer un calendario de concentraciones".

"El año pasado, cuando se prorrogaron los presupuestos, nos dejaron utilizar un 80 % a la espera de la aprobación final, y solo a final de año, demasiado tarde, el 20 % restante. Pues este año hemos ido a peor, solo podemos disponer del 70 %", lamentó García.