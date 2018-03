Husillos y Búa a las semifinales de 400 metros

Birmingham (Gran Bretaña), 2 mar (EFE).- El palentino Óscar Husillos, plusmarquista español de 400 metros en pista cubierta, y el toledano Lucas Búa se clasificaron este viernes para las semifinales de los Mundiales de Birmingham con marcas respectivas de 46.51 y 46.96.

Husillos, sobre el papel candidato a finalista con aspiraciones de podio por su marca del año (45.86, la sexta entre todos los participantes) salió en la sexta y última serie conociendo exactamente el registro que necesitaba para ganarse el puesto en las semifinales de esta misma noche.

El palentino se batió por la calle libre y la ganó, de forma que, tras pasar el 200 en 21.66, no tuvo problemas en el último giro. Miró atrás en la recta y no venía nadie. Venció con 46.51, seguido de dos ilustres: el checo Pavel Maslak (46.80), dos veces campeón mundial, y del dominicano Luguelín Santos (46.83), subcampeón olímpico en Londres 2012, que también pasó por tiempos.

La primera ronda se cobró una víctima de relumbrón: el granadense Bralon Taplin, primer favorito para ganar el título, fue descalificado por pisar fuera de calle en la tercera serie.

Husillos se sabe con opciones de "hacer algo bastante grande", según confesión propia, después debatir este año, sucesivamente, los récords nacionales en sala de 300 (45.92, el 20 de enero en Salamanca), 400 (45.86, el 8 de febrero en Madrid) y 200 (20.68, el 17 de febrero en Valencia).

Si Husillos subiera al podio, sería el tercer español en conseguirlo. Antes que él lo hicieron Cayetano Cornet (bronce en Budapest'89 y Sevilla'91) y Sandra Myers (plata en Sevilla'91).

Con una marca de 46.59 este año, Lucas Búa fue el primer español en comparecer en la pista del Birmingham Arena, para dirimir la primera serie del 400. La suya era la cuarta marca entre los cinco contendientes y sólo pasaban directamente dos por serie, más seis en la repesca.

El toledano tomó la calle libre en cuarto lugar, un par de metros por detrás de un trío delantero encabezado por el trinitense Deon Londore (21.62 en el 200), y en los últimos metros arrebató la tercera plaza al dominicano Juander Santos (hermano del subcampeón olímpico Luguelín) antes de cruzar la raya en 46.96.

"La pista es tan corta que no te da tiempo a maniobrar. He adelantado a uno en los cuadros pero no he podido hacer más", dijo. Búa tenía que esperar a las otras series para saber si estaría en las semifinales de esta tarde, pero antes de la última ya tenía el puesto seguro.