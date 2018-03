Husillos: "La carrera de esta noche la afrontaré como si fuera la final"

Birmingham (Gran Bretaña), 2 mar (EFE).- El palentino Óscar Husillos, vencedor de su serie en la primera ronda de 400 metros de los Mundiales en pista cubierta, anticipó que afrontará la carrera de semifinales de esta misma noche "como si fuera la final".

El plusmarquista español reconoció que hubo "un momento un poco tenso en la lucha por la calle libre".

"En la lucha por ganar la cuerda al entrar en la calle libre hubo un momento un poco tenso. Vi que se alargaba la mano del que iba por la calle cuatro, pero me he metido bien para coger la calle uno y eso me ha garantizado la seguridad en los metros finales", explicó.

Husillos tuvo buenas sensaciones. "Me he encontrado muy bien en carrera. Ahora lo que tengo que hacer es descansar, tratarme con los fisios y pensar en la carrera de por la tarde, que voy a afrontar como si fuera la final", declaró.

Las semifinales masculinas de 400 metros se disputarán hoy mismo a las 22.06 hora peninsular española.