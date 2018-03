Eloy Teruel, octavo en la puntuación del Mundial de Apeldoorn

2/03/2018 - 22:40

El pistard español Eloy Teruel finalizó octavo en la modalidad de puntuación tras la tercera jornada del Mundial de Apeldoorn (Países Bajos), mientras que Ana Usabiaga fue decimosexta en omnium y Juan Peralta, 30ª en velocidad.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Teruel dio a la selección española su mejor resultado del día. El murciano completó un gran arranque de competición, en el que se impuso en los dos primeros sprints, y terminó ganando vuelta junto al vencedor final, el australiano Cameron Meyer, para sumar 38 puntos y adjudicarse la octava posición.

"Me han dejado hueco nada más comenzar y he decidido jugármela. He podido ganar dos sprints, pero a lo largo de la prueba he pagado un poco ese esfuerzo inicial y ya he ido a contrapié toda la carrera. Además, he puesto menos desarrollo que otras veces y lo he pagado", lamentó Teruel.

Además, Juan Peralta firmó un crono de 10:112 en los 200 metros de velocidad, que le situaron trigésimo, aunque a tan solo a 40 milésimas de pasar el corte. Completó la actuación nacional el decimotercer lugar de Ana Usabiada en omnium, una disciplina que dominó la local Kirsten Wild.

La cuarta jornada del Mundial de Apeldoorn, este sábado, será testigo del estreno en competición de Albert Torres, principal candidato del combinado español a obtener medalla, que afrontará las cuatro pruebas que componen el omnium. La selección Española contará también con la participación de Helena Casas y Tania Calvo en los 500 metros.