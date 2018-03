Laso: "Nos costó mantener el ritmo, jugar en menos de 48 horas es complicado"

Madrid, 4 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho con "el buen inicio de partido" de su equipo ante el San Pablo Burgos (96-81) y reconoció que le "costó mantener el ritmo en la segunda parte, quizá porque jugar en menos de 48 horas siempre es complicado".

"Nuestra salida y primer tiempo han sido bastante completos. Defensivamente estuvimos bien y solo permitimos ocho canastas del rival. Luego el Burgos hizo lo que está haciendo durante toda la temporada, poner mucho corazón, y ha sido difícil mantener ese ritmo, probablemente por el esfuerzo del viernes. Jugar en menos de 48 horas siempre es complicado", dijo Laso.

"En el tercer cuarto hemos perdido fluidez y nos ha faltado algo de energía", añadió.

La derrota del Valencia hace que el Madrid aumente su ventaja sobre el segundo clasificado a cinco victorias.

"Sí, dejamos a cinco victorias al segundo clasificado tras la derrota del Valencia y esto habla bien del equipo, de su concentración, de su energía y de su entrega. Esta competición no te deja margen para nada y sería absurdo dejarla un poco al margen, entre otras cosas porque todavía no hemos ganado nada", apuntó.

"Es cierto que todos tenemos en mente al Panathinaikos, pero no es lo único que debe ocuparnos. Hay más partidos y más rivales", añadió Laso.

El Real Madrid, en cuanto vuelva Trey Thompkins, tendrá cinco pívots solventes.

"Sabemos que tenemos un juego interior muy potente, pero hemos tenido muchos problemas y de hecho el único que ha jugado todos los partidos es Felipe Reyes. Unos son más anotadores, otros más defensivos y otros generan juego", explicó.

"Gustavo Ayón ha estado tres meses parado y hoy no ha jugado bien, lo que no es una crítica porque necesita tiempo. Edy Tavarés ha estado bien hoy, y no tanto ante el Fenerbahce. Felipe ha sido muy constante durante todo el año, Randolph va bien y ahora Thompkins, que en los dos últimos meses era de los mejores, le hemos tenido que parar. Veremos día a día cómo gestionamos la participación de todos por el bien del equipo", finalizó Laso.