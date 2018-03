Yidiel Contreras, fuera de la final de 60 metros vallas con su mejor marca del año

4/03/2018 - 16:29

El atleta español Yidiel Contreras se ha quedado fuera de la final de los 60 metros vallas de los Mundiales de atletismo de Birmingham (Reino Unido), a pesar de haber repetido su mejor marca del año, que le valió para colarse en las semifinales.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El vallista de Cienfuegos (Cuba) terminó quinto en su serie con un crono de 7.68, su mejor marca de la temporada. Su semifinal la dominó el británico Andrew Pozzi, que también lideró la tabla de tiempos.

Al pasar los dos primeros de cada semifinales y los dos mejores tiempos entre los siguientes, Contreras, decimotercero en la general, se quedó sin el pase a la final.

"La serie estaba dura. Me he sentido bien, he tratado de hacer mi carrera y concentrarme. Hay un nivel increíble aquí, están los mejores del mundo", señaló en declaraciones a Teledeporte tras su participación.