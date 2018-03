Mechaal: "Venía a pelear para estar en el podio, pero las fuerzas me han flaqueado"

4/03/2018 - 17:13

El atleta español Adel Mechaal ha asegurado que ver que la final de los 3.000 metros de los Mundiales de atletismo de Birmingham (Reino Unido) era tan lenta fue "un shock", ya que esperaba que los etíopes "rompieran la carrera", y ha reconocido que al final le han "flaqueado" las fuerzas.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una carrera muy lenta, al paso del 3.000 femenino. Con toda esta gente, tirar es un desgaste extra. Ha sido un gran aprendizaje, he peleado hasta el último metro. Estoy feliz de haber competido contra ellos. Venía a pelear para estar en el podio, pero las fuerzas me han flaqueado", señaló en declaraciones a Teledeporte tras la carrera.

En este sentido, el de Tetuán explicó que su idea previa a la carrera no coincidió con la realidad. "Me esperaba que los etíopes rompieran la carrera, pensaba que iba a ser rápida, y cuando he visto que era lenta fue un shock. La gente ha intentado ganar en el ultimo mil", reconoció.

Por último, Mechaal afirmó que la experiencia le ha servido para mejorar de cara a las próximas citas. "Hay que seguir trabajando. Estoy contento porque estos son unas bestias, todos son medallistas internaciones, Estar compitiendo contra ellos es algo positivo", concluyó.