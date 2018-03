Alonso López: "Ahora tengo un poco menos de tiempo para estudiar"

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) está "con muchísimas ganas" de empezar su "aventura mundialista", un salto en el que tiene en Arón Canet el compañero "perfecto" para aprender los entresijos de la categoría y para el que el mayor cambio personal que nota es que tiene "un poco menos de tiempo para estudiar".

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

"Estoy supercontento de estar aquí y de poder empezar mi aventura mundialista, estoy con muchísimas ganas. He tenido muy buen ritmo sobre todo en los test, pero me falta dar el paso para hacer vuelta rápida", se sinceró López tras la presentación de las estructuras de Estrella Galicia 0,0 para el Mundial de Motociclismo.

El madrileño, que debutará en Moto3, reconoció que en "los primeros circuitos" del calendario no le costará tanto adaptarse porque son "más o menos similares a algunos de España". "Se me pueden dar bien, pero otros como Motegi me van a costar un poco más", admitió.

Sin embargo, a su favor tendrá la experiencia de su compañero de equipo, un Arón Canet que es candidato al título y que "para aprender es perfecto porque te puedes fijar en él y en datos como los de cómo hacer las curvas y alguna duda más que te la puede resolver".

"Mi objetivo es sobre todo aprender lo máximo de mi compañero porque luego no voy a tener a otro el año que viene que esté luchando por el título, así que bienvenido sea lo que aprenda", añadió al respecto.

Sobre la mayor diferencia que nota en sus rivales, subrayó que estos firman ya muy buenos tiempos "desde su segunda tanda". "Necesito regularidad porque el año pasado tuve mala suerte con las caídas. Tengo que salir y en cada entrenamiento dar el cien por cien, tener ritmo con carrera y también con el neumático usado", opinó.

Por último, a sus 16 años, López aseguró que su vida "no ha cambiado mucho". "Entreno más o menos lo mismo, quizás ha cambiado que tengo un poco menos de tiempo para estudiar", confesó con una sonrisa y zanjando con un "bueno" en tono de suspense sobre si eso era mejor o peor. "Esto es diferente al CEV en el sentido de la gente que te rodea, pero por lo demás es todo igual. Estoy tranquilo, con ganas y con cero nervios de momento", sentenció.