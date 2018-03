Ayón: "Estos partidos son para jugarlos con mucha intensidad y concentración"

Madrid, 7 mar (EFE).- Gustavo Ayón, pívot mexicano del Real Madrid, no dudó en resaltar que partidos como el de este jueves ante el Panathinaikos, en la Euroliga, "son para jugarlos con muchísima intensidad y concentración".

"Tenemos que tener la intensidad que tuvimos durante casi todo el partido contra el Fenerbahce y olvidarnos de los primeros minutos, que no fueron tan buenos. Creo que estos partidos son para jugarlos con muchísima intensidad y con toda la concentración posible porque será un partido muy, muy largo", dijo Ayón.

Al pívot se le preguntó por la importancia de alcanzar el factor cancha de cara a los playoffs.

"Es importante. El factor cancha en los playoffs se ve muchísimo, pero en la Final a Cuatro, si se llega, ahí ya no, porque hay mucha igualdad. Hay que pensar en el partido ante el Panathinaikos y no dejarnos más partidos en casa. El margen de error es pequeño siempre. Si te vas dejando partidos en casa al final te condiciona. Por eso toca olvidarnos de todo lo pasado y centrarnos en el próximo partido", apuntó.

El jugador acaba de reaparecer tras casi cuatro meses parado por una lesión en el hombro.

"Estoy con altibajos. Por momentos bastante bien con ritmo, pero después de un partido tan intenso ante el Fenerbahce luego me cuesta recuperar, creo que poco a poco lo voy a conseguir. He estado parado casi cuatro meses y eso no se gana de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo, jugar partidos y minutos y eso llegará poco a poco", explicó.

El mexicano descartó que en el equipo haya ansiedad tras haber perdido los dos últimos partidos de Euroliga en Madrid.

"Ansiedad, no. Son partidos en los que hemos tenido dificultades, pero es la Euroliga, lo importante es jugar bien y ganar los partidos restantes", resaltó.

La presencia de Edy Tavares fue otras de las cuestiones que se le plantearon.

"Es un gran jugador aunque en algunos momentos se le complica la cosa porque hay mucha diferencia de dureza en una competición y otra, pero va a terminar haciendo un gran trabajo. Dentro del vestuario es un chico alegre, siempre con una gran actitud y eso hace grupo", dijo Gustavo Ayón.