Landa: "La primera victoria con un equipo nuevo siempre te da más confianza"

10/03/2018 - 18:47

El ciclista español Mikel Landa se mostró "muy contento" de haber conseguido su primera victoria con el Movistar Team al conquistar este sábado la etapa reina de la Tirreno-Adriático y aseguró que "siempre" te "da más confianza" para el resto de la temporada.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"El equipo ha estado fenomenal y hemos demostrado que tenemos un bloque muy fuerte. Cuando quedaban menos de cuatro kilómetros he decidido tirar hacia adelante porque si salía mal siempre teníamos a Rosón detrás y me ha salido perfecto. Esta victoria me confirma que voy por el buen camino", analizó Landa.

"Ya sabía que estaba en buena condición, pero siempre es importante y conseguir un éxito como este tan pronto siempreayuda para que todo vaya mejor. La primera victoria con un equipo nuevo siempre te da más confianza", añadió el de Murguía.

Además, el vasco recordó que en este caso "es todavía más especial". "Por ser aquí, en casa de mi amigo Michele Scarponi. El gesto al cielo era para él. Siempre está con nosotros y siempre le recordaremos. ¿La general? Habrá que pelear hasta el final, pero de momento vamos a pensar día a día", finalizó.