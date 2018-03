Santiago Santos: "Me gusta el interés mediático, pero no nos podemos distraer"

Madrid, 11 mar (EFE).- El seleccionador español de rugby XV, Santiago Santos, aseguró, tras la victoria de España frente a Alemania (84-10), que le "gusta el interés mediático" pero no les tiene que "distraer" de cara a sus objetivos.

"Mi trabajo es mantener al equipo concentrado en las cosas importantes. Tenemos que entrenar y jugar bien. Es importante que lo que pasa fuera no nos distraiga. Es bueno que exista ese ruido, estoy encantado del interés mediático, pero nuestro trabajo desde el grupo de entrenadores es conseguir que no se nos olvide nuestro negocio, que es jugar bien. Creo que lo estamos consiguiendo y es importante que no se nos olvide eso", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Lo importante era ganar y hacerlo jugando bien y creo que se ha conseguido. Ha sido una buena victoria con fases de juego brillante", expresó sobre el juego mostrado frente a Alemania.

Para volver a estar en un Mundial 20 años después, España debe ganar el próximo 18 de marzo a una Bélgica de la que, a pesar de ser última clasificada del grupo, Santiago Santos no se fía.

"Bélgica será más fuerte que Alemania. Son partidos muy diferentes, aquí estábamos jugando en casa y en su campo más pequeño será más complicado. Además, el equipo belga ha cumplido sus objetivos y está creciendo últimamente, mientras que Alemania llegaba al encuentro de hoy con más dificultades", declaró.

"Tengo mucho respeto al equipo belga. El año pasado hizo dos equipos en casa muy buenos frente a Rusia y Rumanía. Tenemos que tener los pies en el suelo y confiar en nuestro juego. Bélgica no nos va a regalar nada", prosiguió.

A Bruselas viajarán casi los mismos jugadores que han estado presentes este domingo en El Central de la Universidad Complutense de Madrid: "Haré algún cambio de cara al partido frente a Bélgica de uno o dos jugadores, pero el grueso de jugadores se va a mantener".

Para finalizar, Santiago Santos mandó un mensaje para intentar que el próximo domingo acudan el mayor número de aficionados españoles posibles a ver el encuentro frente a Bélgica: "Hago un llamamiento al CSD a que mueva, a través de la embajada de España en Bélgica, para que acuda el mayor número de gente posible".