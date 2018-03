Rabat: "Tenemos moto, equipo y piloto para terminar las carreras en el Top 10"

13/03/2018 - 12:40

El piloto español de MotoGP Esteve 'Tito' Rabat (Ducati) reconoció que necesitaba "un cambio de aires" tras la irregularidad en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS y, con el cambio a Ducati y al Avintia Racing confía en poder estar entre los diez mejores en las carreras porque hay "moto, equipo y piloto".

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"Creo que este año tenemos moto, equipo y piloto para terminar las carreras en el 'Top 10'. Todo lo que sea terminar entre el octavo y el duodécimo, para nosotros querrá decir que hemos hecho un buen trabajo. Están los equipos oficiales y habrá mucha igualdad entre los satélites, pero lograr estar ahí sería un muy buen resultado", aseguró Rabat en una entrevista facilitada este martes por su equipo.

El catalán, campeón de Moto2 en 2014, no ha tenido hasta el momento buenos campeonatos en MotoGP y espera que con su nuevo equipo pueda estar más arriba. "He notado mucho la profesionalidad con la que se trabaja y se nota el apoyo de Ducati dentro del equipo, porque tenemos tres técnicos siempre con nosotros. Necesitaba un cambio de aires después de dos temporadas bastante complicadas y aquí me encuentro muy cómodo y muy familiar", celebró.

"Estoy muy contento, con la Ducati todos los cambios han sido positivos. En todos los circuitos en los que hemos rodado he ido muy rápido, entre uno y dos segundos más rápido que la temporada pasada. De todas formas, lo que cuenta son las carreras, así que habrá que verlo entonces. De todos modos, el ritmo de carrera que tenemos es bueno", señaló sobre cómo ha iniciado su relación con la Ducati satélite.

Además, el Reale Avintia Racing es un equipo en el que ya estuvo hasta el 2011 y del que conoce sus secretos. "Al volver ahora me he sorprendido muy positivamente. Es un equipo que ha evolucionado muchísimo y que no tiene nada que envidiar a los otros privados de la parrilla de MotoGP", se sinceró.

Por otro lado, aseguró estar con "muchas ganas" de que empiece el Mundial, este viernes en Catar, tras cuatro meses sin carreras. "Todo este tiempo hemos estado entrenando, yendo en moto, pero lo que de verdad me gusta son las carreras. Realmente ya lo echaba de menos y ahora ya tengo ganas de que empiece de verdad", remarcó.

"He hecho un poco de todo. Me gusta variar un poco, porque no hay nada que se parezca a la MotoGP, así que he hecho desde motocross y Flat Track, hasta rodar con la 100cc. Me gustan todas las especialidades, pero lo importante es ir con gente que tenga nivel y así poder exigirte al máximo, para obligarte a mejorar", comentó sobre su preparación.

En cuanto al nuevo circuito de Buriram en Tailandia, el español admitió que le pareció "un circuito bastante completo, con algunas curvas lentas y otras zonas enlazadas de curvas rápidas". "Me lo pasé muy bien. Junto con Malasia, será uno de los circuitos donde hará más calor, así que será un reto también", auguró.