Giacomo Agostini: "Los pilotos ahora ganan mucho y no les hace falta tomar riesgos por partida doble"

13/03/2018 - 13:19

"Márquez lo tiene todo, es un talento, y Rossi ha ganado mucho y comprendió que había que hacer otras cosas al ganar"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El expiloto italiano Giacomo Agostini, quince veces campeón del mundo de motociclismo, augura que España tiene "muchas posibilidades" de volver a dominar el Mundial de la categoría de MotoGP, sobre todo por la presencia de Marc Márquez (Repsol Honda), un "talento que lo tiene todo", mientras que ve "posible" que alguien se atreviese a competir y ganar en dos categorías como, entre otros, hizo él, aunque ahora los pilotos "ganan mucho" y no les hace falta "tomar riesgos por partida doble".

"Creo que el Mundial de este año será muy divertido porque hay muchos pilotos que pueden ganar, pero creo que España estará arriba porque tiene a Márquez, que es muy rápido, el campeón y al que todo el mundo quiere ganar, a Lorenzo y a Viñales. España tiene este año muchas posibilidades de ganar el Mundial de MotoGP otra vez", se sinceró Agostini en un encuentro con medios, entre los que estaba Europa Press, previo a los Premios Laureus, de cuya Academia es miembro.

En este sentido, alabó al de Cervera, al que ve con "todo para ser campeón". "Es un talento. Tiene coraje, inteligente, listo, hace muchas cosas y un poco de suerte, que a veces hace falta", subrayó. "Y tiene 25 años", añadió con una sonrisa.

Además, el 15 veces campeón del mundo no cree que Lorenzo necesite "un año más" con la Ducati. "Es muy rápido, solamente que es muy sensible y si algo no funciona al cien por cien cambia, pero si todo va bien es muy rápido y puede ganar el título", comentó.

"Lorenzo debe trabajar con su cabeza y pensar que cuando hay un problema necesita resolverlo y no enfadarse. Debe sentarse con los mecánicos, comprender el porqué y resolverlo, pero con todo perfecto es muy rápido", remarcó el italiano, de 75 años.

Por otro lado, no es tan optimista sobre las opciones del motociclismo italiano. "Valentino (Rossi) es siempre Valentino, pero los años pesan. Dovizioso hizo con la Ducati muy buenos entrenamientos y está contento porque ha encontrado muy bien al moto, mejor que el año pasado, e Iannone está con algunos problemas con la Suzuki. Y luego está un joven como Morbidelli, pero necesita mínimo un año para aprender porque la Moto2 tiene 150 caballos y la MotoGP, 260", apuntó.

Y ante la pregunta de si, como italiano, preferiría el décimo título de 'Il Dottore' o una corona para una marca de su país como Ducati con Dovizioso, Agostini "no sabría qué decir". "Valentino se lo merecería, pero no creo que cambie mucho de nueve a diez, quizás sí de 14 a 15", apuntó sin perder la sonrisa en relación a su histórico récord de campeonatos.

Pero reconoce la felicidad que sería para su país que "un piloto italiano ganase MotoGP con una moto italiana". "Sería 46 años después de que lo hiciese yo (con MV Augusta) en 1972", rememoró el expiloto, que con esa marca ganó siete de sus ocho coronas en 500cc.

"Rossi ha ganado mucho y ha hecho también cosas fuera de la moto como el 'show' y la comunicación, fue muy listo para hacer todo esto y quizá como comunicador tiene algo más que Márquez. Empezó a ganar y comprendió que había que hacer otras cosas", recalcó el de Brescia sobre su compatriota, icono del motociclismo, y sus peculiares celebraciones que marcaron una época.

"Sí sería posible", aseveró el italiano preguntado sobre la posibilidad de que en la actualidad se lograsen dobletes en dos categorías en el mismo año como llegó a hacer él en 350 y 500cc y por última vez el americano Freddie Spencer en 1985 (250 y 500cc).

Sin embargo, lo ve más complicado porque ahora "los pilotos ganan mucho dinero y no les hace falta tomar riesgos por partida doble". "En mi época todo el mundo hacía dos categorías, Ángel (Nieto) también, para ganar dinero porque había un premio de salida", admitió.