Rossi asegura que será "un reto difícil competir hasta los 41 años"

Losail (Catar), 15 mar (EFE).- El italiano Valentino Rossi, cuyo equipo anunció hoy su renovación por dos temporadas más, afirmó por ello que será un reto difícil "ser competitivo hasta los 41 años".

"Quiero agradecer a Yamaha, a Lin Jarvis y Mario Meregalli, en particular, su confianza en mí, sé que va a ser difícil y que va a requerir mucho esfuerzo por mi parte, y mucho entrenamiento, pero estoy preparado, no me falta motivación y es por eso por lo que he firmado dos años más", recalcó Valentino Rossi en la nota de prensa de su equipo.

"Cuando firmé mi último contrato con Yamaha, en marzo de 2016, me preguntaba si iba a ser mi último contrato como piloto de MotoGP y fue entonces cuando decidí que tomaría una decisión sobre mi futuro durante los dos siguientes años, y en estos años he llegado a la conclusión de que quiero continuar, porque las carreras, ser un piloto de MotoGP, pero especialmente pilotar mi Yamaha M1, es lo que me hace sentirme bien", asegura Rossi.

"Tener la oportunidad de trabajar con mi equipo, con Silvano, Matteo y todos mis mecánicos y los ingenieros japoneses, Tsuji-san, y por encima de todos Tsuya-san, es un placer. Estoy muy contento", señala Rossi.