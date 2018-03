Valentino Rossi renueva dos años más con Yamaha y correrá en el Mundial pasados los 40 años

15/03/2018 - 14:44

El piloto italiano Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo, fue el gran protagonista en la previa del inicio del Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Catar tras anunciar su renovación por dos años más hasta 2020 con Yamaha, por lo que, de momento, seguirá corriendo hasta los 41 años.

"Yamaha Motor y Valentino Rossi están encantados de haber alcanzado un acuerdo por el que el piloto italiano permanecerá con el equipo en las temporadas 2019 y 2020 de MotoGP", confirmó la fábrica japonesa este jueves, que ya había renovado hasta la misma fecha el pasado mes de febrero al otro piloto, el español Maverick Viñales.

De este modo, 'Il Dottore' seguirán aumentando su leyenda en el motociclismo y se mantendrá encima de la 'M1' hasta pasados los 40, en busca de seguir siendo contendiendo a la que sería su décima corona mundial, octava en la categoría 'reina'. El italiano llegó a Yamaha en 2004 y estuvo en el equipo del diapasón hasta 2010, conquistando cuatro títulos, y tras probar sin suerte en Ducati, en 2013 retornó al equipo, rozando su décimo entorchado en el recordado y polémico año 2015.

"Cuando firmé mi último contrato con Yamaha en marzo de 2106 me pregunté si sería el último como piloto de MotoGP. En ese momento, decidí que tomaría esa decisión en los dos siguientes años y durante ellos he llegado a la conclusión de que quiere continuar porque correr, ser un piloto de MotoGP, pero especialmente hacerlo sobre mi 'M1', es la cosa que me hace sentir bien", expresó Rossi.

El de Tavullia dio las gracias a Yamaha, "en particular a Lin Jarvis y Mario Meregalli", por su "confianza" porque sabe que el "reto de ser competitivo hasta los 40 años es difícil". "Requerirá un gran esfuerzo de mi parte y mucho entrenamiento pero estoy listo y no me falta motivación, y eso por lo que he firmado por dos años", subrayó.

Por su parte, para Jarvis, director general de equipo, esta noticia es "una gran manera de empezar el 2018", aunque admitió que no es una "gran sorpresa" porque el italiano había dejado "claro que quería seguir corriendo".

"Fue muy fácil llegar a un acuerdo. Como equipo de fábrica necesitamos tener a dos pilotos capaces de ganar y con el total compromiso para hacerlo. A pesar de llevar muchos años y de tener 39, 'Vale' está comprometido más que nunca y no hay duda de que todavía es un piloto 'top'. Ahora, nuestro trabajo es darle la mejor 'M1' posible para dejarle pelear por victorias y títulos", apuntó.

"Tener ya a Maverick y Valentino firmados hasta 2020 nos permite centrar toda nuestra energía en la temporada 2018 y ser unos fuertes rivales en cada Gran Premio. Promete ser una temporada altamente competitiva y, como todos los aficionados, en Yamaha estamos realmente emocionados por correr en la noche de Losail", sentenció.