Marc Márquez: "Es impresionante la manera en la que Rossi encuentra la motivación"

15/03/2018 - 16:09

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) elogió al italiano Valentino Rossi (Yamaha) por haber renovado hasta 2020 y encontrar "la motivación" para seguir corriendo más allá de los 40 años, mientras que, de cara al inicio del Mundial este fin de semana en Catar, se mostró optimista por empezará "con una buena base" y consideró "imposible" decir los candidatos al título porque ya el año pasado no citó a Andrea Dovizioso (Ducati), finalmente su principal rival.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La noticia de horas antes de la renovación de 'Il Dottore' con Yamaha hasta 2020 marcó mucho la primera rueda de prensa oficial de la temporada en la categoría y Márquez celebró este anuncio. "Impresiona la manera en la que Valentino encuentra la motivación porque MotoGP es exigente y sabe que debe estar al máximo nivel. No son dos años, son tres con este, y tengo que darle la enhorabuena. Estoy contento de que esté porque es pilotar contra una leyenda", confesó.

Sobre el comienzo del campeonato, el de Cervera recordó que tras "un largo invierno todo el mundo está listo para empezar de nuevo", con él mismo ya con su futuro solucionado tras terminar con el suspense y renovar con Honda hasta el final de 2020.

"Nosotros empezamos de la mejor manera porque mi futuro ya está decidido. Ha sido fácil para ambos y simplemente esperé un poco a ver como empezaba la pretemporada. Vi que el ambiente era correcto y que la moto funcionaba bien. Me siento importante en la fábrica y les doy las gracias porque estar renovado será una ayuda para estar tranquilos y concentrados en la pista", añadió.

El actual campeón admitió que en la pretemporada se han "concentrado en el motor". "Ya está todo cerrado y será así para toda la temporada. En el chasis creo que podemos mejorar algunas cosas y también en la aerodinámica, pero empezamos mejor que otros años porque contamos con una buena base", remarcó.

Sin embargo, no se atrevió a enumerar los rivales por el título. "Es imposible decirlo. El año pasado cuando me lo preguntaron dije cuarto y entre ellos no estaba Dovizioso", advirtió, al tiempo que sí cree que un piloto privado como Johann Zarco o Cal Crutchlow pueden pelear por el Mundial. "Cal, por ejemplo, tiene la misma moto que yo", recordó.

Finalmente, no se mostró "de acuerdo" a que Michelín vaya a anunciar los neumáticos para cada carrera. "Los neumáticos nuevos no sabemos cómo se adaptarán a otros circuitos y debería haber cierta flexibilidad. Da más estabilidad a los equipos para trabajar, pero hay algunos neumáticos nuevos y los hemos probado en algunas pistas, pero no puedes mejorarlos porque no sabes cómo rendirán en otros circuitos", puntualizó.