Dovizioso: "Hay que esperar al domingo y las próximas carreras para entender a qué nivel estamos"

15/03/2018 - 16:14

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) cree que verán su "nivel" tras las primeros Grandes Premios de una temporada que se abre este fin de semana en Catar, pero aseguró que es optimista para poder luchar por el título porque "la situación es mejor que en 2017" y ya ve a la Desmosedici competitiva para las 19 carreras.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Cuando acabas de la manera tan buena como acabamos en 2017 el invierno es fantástico. Estoy muy contento porque lo hicimos de manera increíble y positivo y en 2018 espero ser más competitivo. Hemos trabajado muy bien en los test, Ducati también, tenemos material nuevo para probar y creo que lo hemos probado todo de la manera adecuada, pero este fin de semana hay que demostrar la realidad y hay que esperar al domingo y a las siguientes citas para entender a qué nivel estamos", comentó Dovizioso este jueves en la rueda de prensa oficial.

El de Forlimpopoli tiene claro que siendo un piloto de una fábrica oficial "el objetivo" es ser campeón del mundo, aunque no olvida que no era "así en el pasado". "Había puntos negativos y no podíamos luchar en 18 carreras, pero este año es distinto y hace que ese sea el enfoque porque la situación es mejor que en 2017", admitió.

Al igual que Marc Márquez, 'Dovi' no quiso decir nombre porque cree que "todos están muy cerca". "Al menos hay cinco o seis que pueden luchar por el título, igual que el año pasado a mitad de temporada. Es verdad que en los últimos años ha ganado Marc, pero está todo abierto", apuntó el italiano.

"Es bonito estar a este nivel y no pelear fuera de la pista. Yo intento siempre tener buena relación con todos los pilotos, para mí es importante, aunque no siempre es fácil y depende del piloto", expresó sobre su relación con el actual campeón del mundo.

Finalmente, Dovizioso indicó su satisfacción por la renovación hasta 2020 de su compatriota Valentino Rossi. "No sorprende si uno conoce un poco a Valentino. Yo ya lo sabía porque todavía es rápido y no parará si sigue siendo así de rápido", sentenció el actual subcampeón del mundo.