Viñales: "Con Rossi el nivel de competitividad va a ser muy alto y nos va muy bien"

15/03/2018 - 16:24

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) celebró la renovación, como ya hiciese él, hasta 2020 de su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, porque provocará que exista un "nivel de competitividad muy alto" del que saldrán todas las partes beneficiadas, mientras que advirtió que deben "ir carrera a carrera" en el Mundial que da comienzo este fin de semana en Losail.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Lo esperaba. Esto significa que el nivel de competitividad va a ser muy alto y eso nos va muy bien porque te exiges más a ti mismo, pides más al equipo y la moto es más competitiva", aseveró Viñales este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Catar.

Por otro lado, recalcó que se siente "bien" para afrontar una nueva campaña. "A veces sobre la moto no me he sentido de mejor la manera, pero hemos probado algunas cosas, sobre todo para la configuración en carrera y estamos con confianza para hacer un buen trabajo. SAbemos como mejorar y empiezo con mucha motivación", admitió.

El de Roses sabe que el Mundial "va a estar ajustado" por lo que "todavía habrá que estar más preparado", más tras la experiencia del año pasado cuando Yamaha era "muy fuerte" al principio y luego estuvo "atrás". "Estamos listos para trabajar y para ir poco a poco, carrera a carrera", asumió el gerundense.