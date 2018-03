Rossi: "He visto pilotos retirarse en su momento cumbre"

15/03/2018 - 17:09

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) dejó claro que, "sobre todo", se encuentra con ganas de continuar pilotando en el Mundial y que por eso ha renovado dos años su contrato, dejando claro que sabe que es "posible" que deje de ser rápido como en la actualidad, pero recordando también que ha visto a otros pilotos "retirarse en su momento cumbre" y que no quiere tener resquemor cuando llegue el momento del adiós.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Es posible que me ocurra, puede ser un riesgo", señaló Rossi este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Catar preguntado sobre si temía que con el paso de los años dejase de ser competitivo. "Pero he visto a grandes pilotos, también de coches, que se han retirado en su momento cumbre como Schumacher o Biaggi y luego han vuelto. Yo correré hasta el final, no quiero decir que tal vez podría haber hecho un año más", añadió.

'Il Dottore' opinó que "todos" los pilotos que le acompañaban en la mesa, entre ellos Marc Márquez, Maverick Viñales y Andrea Dovizioso, también podrían "mantenerse al máximo nivel hasta los 40 años". "Todo parte de tu motivación y si quieres continuar", admitió el de Tavullia, que se ve "con fuerza suficiente" para rendir en una categoría muy exigente.

El nueve veces campeón del mundo aclaró que habló con Yamaha de esta renovación "a final de la temporada pasada" y que les dijo que tomaría una decisión "tras los test de pretemporada". "Si sobrevivía firmaría", recalcó sonriente. "Sigo porque sobre todo disfruto, me gusta este estilo de vida. Llevo mucho tiempo haciéndolo y me gusta trabajar y dar el máximo. Además, he notado mucho el apoyo de Yamaha", celebró.

Para Rossi, este último contrato le da "un porcentaje mayor de que sea el último" de su carrera. "Aunque no es seguro", bromeó el veterano piloto italiano de 39 años, que reconoció que hablaron de la posibilidad de firmar un acuerdo '1+1'. "Pero ahora siempre se piensa en dos años para estar en equilibrio con el resto de pilotos punteros", puntualizó.

De cara al inicio del Mundial, calificó de "bastante buena" la pretemporada. "Algunos días hemos sufrido, pero me gusta la moto y me siento cómodo y rápido, aunque queda todavía trabajo por hacer. Es muy importante tener el paquete de antes y nos quedan aspectos en los que trabajar porque en algunas pisas y condiciones seguimos sufriendo. Todo debe estar unido y funcionar bien", explicó.

"Creo que esta temporada va a ser la más equilibrada en MotoGP de siempre. Si me fijo en los ritmos del test de Catar, los que estamos aquí, más Pedrosa, Rins, Crutchlow y Petrucci pueden optar a la victoria el domingo. Habrá entre ocho y diez candidatos al principio y luego carrera tras carrera irá disminuyendo, pero hay muchos con potencial para ganar la primera carrera", advirtió.