Àlex Márquez: "Llegamos a Catar con la motivación al máximo"

15/03/2018 - 18:06

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que afronta la nueva temporada, la cuarta para él en la categoría intermedia y en el equipo, con la motivación "al máximo" y a sabiendas de que parte como uno de los favoritos al título, mientras que su compañero Joan Mir, vigente campeón de Moto3, confía estrenarse en el campeonato de la mejor manera.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Me gusta mucho el circuito, es muy divertido, rápido y fluido. Llegamos allí con la motivación al máximo para la nueva temporada. Intentaremos acabar la carrera en el podio y espero continuar con un ritmo regular en el resto de las carreras. Junto a mi equipo, lo daremos todo", aseguró Márquez en declaraciones facilitadas por el equipo.

Después de trabajar "muy duro" en pretemporada para mejorar su ritmo y rendimiento, tiene ganas de que empiece la acción. "Creo que lo hemos hecho bien, así que estoy deseando que empiece la primera carrera. Será interesante porque el de Catar es un circuito completamente distinto a aquellos donde hemos entrenado, y resultará especialmente importante cómo se comporte el neumático trasero duro", señaló.

Por su parte, el vigente campeón de Moto3 Joan Mir se estrenará en la categoría intermedia sin ponerse presión pero con la voluntad de cerrar un primer fin de semana en positivo. "He estado entrenando muy duro durante el invierno, pero después he tenido el problema de la lesión menor justo dos semanas antes de comenzar la temporada, lo cual no es lo ideal", reconoció.

"Lo importante es que ahora me encuentro bien, fuerte y el hombro no debería ser un problema. En cuanto a la carrera, sí, es mi debut con una moto y un equipo nuevos, pero me siento optimista. No tengo expectativas, llego a mi primera carrera con la mente abierta, pero basándome en los test de pretemporada, creo que es una buena oportunidad para comenzar la temporada con un buen resultado", auguró.