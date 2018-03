Tecnyconta intentará realizar la 'misión imposible' de derrotar al líder

Zaragoza, 16 mar (EFE).- El Tecnyconta Zaragoza intentará realizar mañana la 'misión imposible' de derrotar al líder de la Liga, el Real Madrid, con el que, además, mantiene una estadística que anima poco al optimismo.

El equipo aragonés solo ha sido capaz de superar al conjunto madrileño en una ocasión, en la temporada 2010-11, y ha perdido en los últimos veinte enfrentamientos que han mantenido, entre Liga y Copa del Rey, ésta última con dos choques en las ediciones de 2014 y 2015.

Aún así al equipo que entrena Pep Cargol no le queda otro remedio que no renunciar a la victoria de antemano porque su situación en la clasificación no le permite regalar a ningún rival nada, incluso a los más poderosos como es el caso del Real Madrid.

El conjunto zaragozano, sin estar agobiado en la tabla clasificatoria, no puede descuidarse ya que tiene dos triunfos de ventaja sobre el descenso que es una diferencia que puede ser recuperada por sus rivales y, por lo tanto, cuanta más distancia pueda poner mejor aunque en el caso del equipo de Pablo Laso la dificultad es superior por la gran suficiencia con la que domina la competición.

Además, el equipo maño cuenta con el problema de que tiene una baja importante en la posición de pívot, la del norteamericano Varnado, lesionado, que en defensa era un jugador clave. El club, de momento, no ha encontrado sustituto ya que la baja está estimada en dos meses.

A esto se une que el Tecnyconta perdió a su base Bo McCalebb recientemente porque renunció a seguir debido a motivos familiares y su sustituto, Paul Stoll, llegó la semana pasada y todavía necesita tiempo para conocer a sus nuevos compañeros y acoplarse.

Estos condicionantes no parecen ser el mejor punto de partida para sorprender al equipo capitalino pero el hecho de jugar en casa supone un factor positivo para un Tecnyconta Zaragoza que no da el encuentro por perdido y que no tiene ninguna presión y sí la ilusión propia de derrotar a un rival superior.

Como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos, para que se produzca una victoria del equipo teóricamente inferior éste tiene que rendir a su máximo nivel, o incluso por encima, y que el favorito baje muchos enteros su rendimiento.

El principal factor en el que debe mejorar especialmente el equipo maño es en defensa ya que es la segunda peor de la competición con 87,64 puntos de media encajados por partido.

Con esos números es difícil que un equipo que lucha por no descender tenga el poderío ofensivo suficiente para que le permita ganar los partidos por lo que el objetivo debe ser reducir la capacidad anotadora del rival con una mejor defensa.

Si es capaz de lograrlo, las esperanzas de victoria están centradas en que el máximo anotador liguero, el estadounidense Gary Neal (19,8 puntos de media), mantenga el nivel de juego y aportación que está exhibiendo en las últimas jornadas y que pueda ser secundado por el resto del equipo en este aspecto.

Anímicamente el equipo llega a este encuentro dolido tras dejar escapar en la pasada jornada una victoria contra el Iberostar Tenerife en terreno insular, en un partido en el que los errores propios en los instantes finales llevaron a una prórroga en la que acabó sucumbiendo.

El lado positivo de la derrota es que el equipo fue capaz de competir y que tuvo en su mano el triunfo frente a un rival de la parte alta de la clasificación, y lo que intentará mañana es repetir el nivel mostrado para poder llegar nuevamente a un final con opción de victoria.

En el partido de mañana habrá un buen número de reencuentros con jugadores y técnicos que han militado en ambos bandos. En el lado aragonés es el caso de Álex Suárez, cedido por el Real Madrid, Tomás Bellas y Jonathan Barreiro, formados en la cantera del equipo blanco, así como el técnico Pep Cargol. En el lado contrario Chus Mateo y Juan Trapero, técnico asistente y preparador físico del equipo blanco, respectivamente.

El partido, correspondiente a la jornada 23 de Liga, se disputará mañana sábado, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con arbitraje de los colegiados Perea, Oyón y Jorge Martínez.