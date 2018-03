Canet: "Estamos novenos pero tenemos muy buen ritmo"

16/03/2018 - 18:51

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que tienen "muy buen ritmo" a pesar de haber terminado noveno este viernes en la combinada de los entrenamientos del Gran Premio de Catar, y ha reconocido que se encuentra "muy bien físicamente" a pesar del calor reinante durante el día.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Estamos novenos pero tenemos muy buen ritmo; mañana seguiremos trabajando para mejorar. Resulta muy distinto rodar de día y de noche porque baja mucho la temperatura. De día hace calor, pero me encuentro muy bien físicamente, así que no ha supuesto ningún problema", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el valenciano explicó que ha sidfo "un día positivo". "En la última salida hemos podido rodar más rápido después de probar algunas soluciones del tren delantero para mejorar en la primera parte de la frenada. Finalmente, hemos visto que no estaba del todo bien, así que para mañana es probable que volvamos a los reglajes que teníamos", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, se mostró "muy contento" a pesar de haber marcado el 21º tiempo en Losail. "Es cierto que no conocía el circuito y en la primera tanda me ha costado un poquito, pero he ido cogiendo el ritmo. Todavía nos queda perfeccionar un poco la moto porque aún no está completamente a nuestro gusto", manifestó.

"En la primera sesión tenía que encontrar las trazadas y los puntos de referencia para frenar y abrir gas; en general, buscar mi sitio. El plan ha sido el mismo en la segunda, aunque ya íbamos mejorando algunos detalles de la moto para intentar llegar al clasificatorio del sábado rodando más a gusto. Rodar de día es difícil porque hay que concentrarse mucho por el calor. De noche, este circuito es espectacular y ya no sufres tanto por la temperatura", concluyó el madrileño.