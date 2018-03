Canet: "El año pasado partía noveno y estuve luchando por la victoria"

17/03/2018 - 16:59

El piloto español de Moto3 Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que a pesar de que partirá séptimo en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Catar espera estar "luchando por la victoria", como sucedió el año pasado, cuando partía desde la novena plaza.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Creo que la carrera va a tener un primer grupo muy grande. El año pasado partía noveno y estuve hasta la última vuelta luchando por la victoria, así que espero que vuelva a ser así mañana porque es uno de nuestros principales objetivos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano se mostró contento con su "ritmo" durante la sesión clasificatoria. "Por lo que he podido comprobar durante la sesión clasificatoria, tengo un ritmo rápido y constante rodando solo, y no me costaba demasiado adelantar a otros pilotos, ésa es la parte más positiva de cara a la carrera de mañana", afirmó.

Por su parte, su compañero Alonso López, que saldrá desde la vigésima primera posición, reconoció que a pesar de todo sus sensaciones "mejoran a cada momento". "Nos falta todavía coger algunas referencias de este circuito porque aún voy un poco perdido cuando ruedo solo. Al menos, mis sensaciones sobre la moto mejoran a cada momento", manifestó.

"La caída en la curva 9 ha venido porque he intentado frenar un poco más tarde cuando buscaba el límite. La carrera creo que va a ser bastante difícil porque salimos desde una posición no muy adelantada. Tendremos que recuperar y además contra pilotos realmente experimentados que tendrán el mismo objetivo", concluyó el madrileño.