Pedrosa: "Tenemos que salir bien, tener una buena disputa en el grupo y encontrar nuestro ritmo"

17/03/2018 - 21:12

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) afirmó que la séptima posición que cosechó en la parrilla le obliga a "salir bien, tener una buena disputa en el grupo y encontrar el ritmo", una complicada papeleta de cara al estreno del Mundial en el Gran Premio de Catar.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Creo que la clave de la carrera estará en la elección de los neumáticos y sobre todo en la salida. Nuestra séptima posición en la parrilla significa que tenemos que salir bien, tener una buena disputa en el grupo y encontrar nuestro ritmo", afirmó después de la clasificación.

Sobre sus sensaciones después de quedarse a casi siete décimas del líder, Pedrosa afirmó que su equipo y él no están "del todo satisfechos con el resultado, pero tampoco decepcionados". "Las condiciones no eran las que esperábamos; la sesión cronometrada aquí siempre es complicada y, además, este no es un buen circuito para mí", indicó.

"Dicho esto, lo positivo es que hemos sido capaces de mejorar un poco la puesta a punto de la moto en el FP4. Tendremos que ver mañana qué condiciones nos encontramos, porque aquí cada día cambian -incluso de una sesión a otra-, principalmente por el viento y la arena", afirmó el de Castellar del Vallés para finalizar.