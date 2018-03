Jorge Martín: "Estaba bastante nervioso, pero después de ganar tengo mucha más confianza"

18/03/2018 - 15:27

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que estaba "bastante nervioso" antes del Gran Premio de Catar, en el que consiguió la victoria, por su caída en el 'warm up', pero cuando se fue distanciando con los rivales se quedó más "tranquilo", y ha reconocido que su triunfo en Losail le da "mucha más confianza" para las siguientes carreras.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Hoy estaba bastante nervioso. He hecho uno de mis mejores fines de semana, porque aunque iba segundo o tercero, iba con gomas usadas y el resto con nuevas. Canet iba con el cuchillo y yo tranquilo, después de ganar tengo mucha más confianza", afirmó después de la carrera en micrófonos de Movistar MotoGP.

Por otro lado, Martín calificó de "increíble" la victoria después de lo sucedido en el 'warm up'. "El día, en general no ha sido muy positivo, por la caída de esta mañana, he sufrido un golpe muy fuerte y he perdido mucho el feeling. He intentado hacer un 'reset' he empezado la carrera tirando muy fuerte. He visto que tenía tres, seis décimas, y que poco a poco iba aumentando. De repente solo se ha quedado Canet, he intentado controlar gomas, indicó.

"He intentado que me pasara Canet, pero me frenaba, entonces he seguido tirando. He pensado que me iba a pasar la última vuelta, pero he hecho el último sector mejor que la pole , y he tirado a muerte con todo. Es muy importante empezar así el año y espero seguir así", manifestó el primer líder del Mundial de Moto3.

Además, el madrileño analizó la carrera y su disputa con Canet, con quien se disputó la primera carrera de la temporada hasta la meta. "Cuando vas detrás es más fácil gestionar porque solo tienes que seguir adelante, pero delante tenía que controlar al segundo y al grupo que venía por detrás, y tenía que ver si me pasaba antes de llegar a meta. Hemos hecho un gran trabajo y era difícil encontrar el cambio perfecto, pero el equipo ha hecho un trabajo increíble", concluyó.