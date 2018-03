Popovic: "Que nadie se equivoque, aún no estamos cerca del 'playoff'"

Madrid, 22 mar (EFE).- El escolta croata del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic advirtió que el equipo, que ha encadenado tres victorias seguidas ante Obradoiro, Estudiantes y Unicaja y es quinto con 15 victorias, aún "no está cerca" del 'playoff' de la Liga Endesa, ya que esta temporada va a ser "muy caro".

"Que nadie se equivoque, aún no estamos cerca del 'playoff', este año va a estar muy caro, habrá que llegar a 19 ó 20 victorias, así que hay que seguir paso a paso porque queda mucho por hacer", señaló Popovic en declaraciones ofrecidas por el club a través de su web.

Popovic reconoció que el equipo ha crecido "muchísimo" y le ha venido "muy bien" el descanso de las 'ventanas FIBA' tras la Copa del Rey, aunque recordó que al descanso le han añadido "trabajo duro" y "alegría y confianza en el equipo".

"Cuando perdimos varios partidos también veníamos a entrenar con alegría y confianza en que el equipo va a ir hacia arriba. Todo el mundo decía que en la segunda vuelta íbamos a sufrir mucho y que era muy difícil repetir lo de la primera, y es verdad que la competición es cada vez más dura, pero conocemos nuestro camino, vamos día a día y ya llevamos tres victorias seguidas", argumentó.

Tras lograr una de sus asignaturas pendientes, ganar en una cancha de Euroliga, en el Martín Carpena de Málaga (82-86), su próximo objetivo es otra cancha de la máxima competición europea, el Buesa Arena de Vitoria contra el Baskonia.

"Será muy difícil ganar a Baskonia fuera de casa, pero lo hemos conseguido en Málaga", recordó Popovic, que señaló que el de Málaga fue el primer partido que jugaron "bien" contra un grande fuera del Fernando Martín.

"El equipo ha madurado y sobre todo han dado un paso adelante los jugadores que no han tenido mucho protagonismo en la primera vuelta, me gusta ver cómo está Gregory (Vargas) y sobre todo cómo está (Gabe) Olaseni que está haciendo en los últimos tres o cuatro partidos un gran trabajo", aseguró.

A nivel personal, el escolta croata sufrió una lesión en el sóleo que le dejó fuera de la Copa del Rey y del partido contra el Obradoiro, pero le ha permitido llegar en buena forma al tramo actual.

"Me perdí un gran premio como la Copa que habíamos conseguido con todo el trabajo de la primera vuelta y me dolió mucho. Pero por otra parte la lesión hizo que solo me perdiera dos partidos, el de Copa y el de Santiago, así que la lesión me ha venido en parte bien porque me permitió descansar, tomar un poco de distancia y hacer un buen trabajo con Germán, el preparador físico", explicó.

Tras la visita al Baskonia, el Fuenlabrada recibirá a dos clubes que luchan por la salvación, como son el Betis y el San Pablo Burgos, dos partidos que no serán sencillos, según Popovic.

""Esto es la ACB, no hay partidos sencillos. Hay equipos además que juegan incluso mejor fuera que en su casa. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra afición siempre nos apoya, nos vaya un poco mejor o un poco peor. La afición de Fuenlabrada es maravillosa", finalizó Popovic.