El 'MAPFRE', contra viento y marea, pelea por el liderato en el océano Sur más extremo

24/03/2018 - 20:09

El 'MAPFRE' mantiene su lucha por el liderato de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, sufriendo las duras condiciones meteorológicas del océano Sur más extremo, las cuales dañaron incluso el carril de la mayor en su mástil la pasada madrugada, añadiendo más dificultad si cabe a la apretada pelea en cabeza.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La embarcación española persigue a seis millas el liderato ahora de 'Turn The Tide on Plastic', con viento de hasta 40 nudos y olas gigantes que barren su cubierta durante las últimas 24 horas. La etapa reina, la séptima de la VOR con meta en Itajaí (Brasil), no da tregua, y tiene en jaque a los siete VO65.

El 'MAPFRE' recupera el ritmo tras solucionar ese problema con el carril que le hizo perder la delantera, en lucha también con 'Brunel'. "Cuando estábamos poniendo un segundo rizo para hacer la trasluchada más segura como hemos venido haciendo estos últimos días, el carro de la mayor se despegó del mástil, cosa que ya le pasó al AkzoNobel en la tercera etapa y algo que habíamos chequeado minuciosamente desde Melbourne", explicó el patrón Xabi Fernández.

"Hemos subido a Ñeti al mástil inmediatamente, hemos puesto unas cinchas fuertes uniendo de nuevo el carro al mástil y hemos conseguido poner la mayor en el segundo rizo. Ahora vamos con dos rizos y el fraccional, que no es una mala combinación porque tenemos entre 28 y 35 nudos", añadió, aún conscientes de que les esperan más de 2.000 millas de adversidad, hasta el paso por Cabo de Hornos.

El Gran Sur muestra su cara más extrema y las distancias entre los primeros barcos siguen siendo mínimas, por lo que los bailes de posiciones tampoco han dejado de sucederse. Anoche la flota realizaba la última maniobra del día poniendo rumbo Noreste con la llegada de la borrasca y ya por la mañana MAPFRE y Brunel volvían a trasluchar para apuntar de nuevo hacia Sureste.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 7.

1. Turn The Tide on Plastic (Naciones Unidas, Dee Caffari), a 4.154,5 millas de la llegada.

2. MAPFRE (ESP, Xabi Fernández), + 6,3 millas.

3. Team Brunel (NED, Bouwe Bekking), + 11,8 millas.

4. Team AkzoNobel (NED, Simeon Tienpont), + 28 millas.

5. Dongfeng Race Team (CHN, Charles Caudrelier), + 38 millas.

6. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN, Charlie Enright), + 39,7 millas.

7. Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG, David Witt), + 144,5 millas.