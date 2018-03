La organización se centra ahora en que el Scallywag llegue "sano y salvo a Chile" tras perder un tripulante

27/03/2018 - 17:18

El director de la Volvo Ocean Race, Phil Lawrence, ha explicado que los esfuerzos de la organización se centran ahora en que la "conmocionada" tripulación y el barco Team Sun Hung Kai/Scallywag lleguen "sanos y salvos a Chile", ya que "navegan en condiciones meteorológicas muy adversas" tras perder al tripulante John Fisher.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Como se puede imaginar, la tripulación de Scallywag está conmocionada, están muy consternados, y ahora nuestros esfuerzos se centran en llevar el barco. Navegan en condiciones meteorológicas muy adversas, y estamos elaborando una ruta para ellos que les mantenga seguros hasta puerto", explicó Lawrence en un comunicado.

El director añadió que "los demás equipos también navegan en condiciones muy difíciles, con vientos de categoría de temporal y aproximándose a Cabo de Hornos". "Así que también tienen lo suyo. Ayer les enviamos un breve comunicado sobre lo que había ocurrido y esta mañana les informamos de que lamentablemente no se había podido encontrar a John", dijo.

El veterano Bouwe Bekking, patrón de Team Brunel, líder provisional de la flota rumbo a Cabo de Hornos, expresó sus sentimientos en una declaración que resume las sensaciones de todos los tripulantes de la Volvo Ocean Race.

"Estamos profundamente conmocionados por la pérdida de John Fisher, conocido entre nosotros como 'Fish'. Nuestros pensamientos están con su familia y por supuesto con la tripulación de Scallywag. Desde que nos lo comunicaron, no ha habido un sólo momento en que no me despertara pensando en él", lamentó.