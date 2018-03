David Sánchez: "Ha sido una competición dura, cada intento podía ser una medalla"

28/03/2018 - 23:09

El halterófilo español David Sánchez calificó de "dura" la pelea este miércoles por las medallas en la categoría de 69 kilos, donde se colgó dos bronces en el Europeo que se está celebrando en Bucarest, en arrancada y total olímpico, las cuales dedicó a su abuelo recientemente fallecido.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Me he sentido muy fuerte. Ha sido una competición dura, donde teníamos que asegurar cada intento porque se sabía que cada intento podía ser una medalla. Hemos hecho pequeños saltos y asegurar la medalla que era el objetivo", indicó tras subir en dos ocasiones al podio.

El andaluz logró el bronce en arrancada, con 141 kilos, y se quedó en el podio del total olímpico (309) después de levantar 168 en dos tiempos, donde sufrió la descalificación de dos intentos y donde evidenció problemas en su pierna izquierda.

"La arrancada ha ido bien, excepto en la última que casi la fallo. En el dos tiempos me he encontrado un poco más cansado. Se me ha subido un poco el gemelo y ha sido bastante duro, pero hemos luchado y al final hay que mejorar porque los jueces me han dado nulos", afirmó.

"En el Mundial me fui bastante jodido porque entrené duro y quería estar en las medallas. Hemos salido de ese momento y ahora este afronto este año con mucha alegría y ganas", añadió.

Además, el almeriense reconoció "la alegría" de poder "compartir" el deporte y el éxito con su hermano allí presente, al tiempo que aseguró que compite "con las mismas ganas" que cuando tenía 14 años. Para Sánchez, el gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio. "Ese es el gran objetivo, volver a pisar una tarima olímpica. Ya lo he vivido y es una cosa que no se puede explicar con palabras", dijo.

En la dedicatoria de sus medallas, Sánchez se quiso acordar de su abuelo recientemente fallecido. "Me he acordado de mi abuelo, que falleció en febrero y le prometí que iba a estar ahí arriba en las medallas. Me voy muy contento porque se las he podido dedicar", finalizó.