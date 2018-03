Doncic: "Estamos preparados para la guerra"

Madrid, 29 mar (EFE).- Luka Doncic, base esloveno del Real Madrid no dudó en calificar el partido de este viernes ante el Estrella Roja en Belgrado como de "una guerra" para la que, apuntó, estaban "preparados".

"Ya sabemos todos cómo es esa pista. Ellos no se juegan nada. Los aficionados son increíbles, es el mejor campo de Europa y va a ser difícil, una auténtica guerra, pero estamos preparados", dijo Doncic.

"Ellos no se juegan nada, pero no me fío de nadie. Tenemos que ir al cien por cien", añadió el campeón de Europa con su selección.

El Madrid depende de sí mismo.

"El Panathinaikos no va a fallar, eso creo, y por eso nosotros tampoco podemos, pero los equipos de Euroliga todos son peligrosos", observó.

En el partido de ida el Estrella Roja marcó 17 triples en la victoria en Madrid.

"Tienen muchas cosas buenas, pero es verdad que tienen tres o cuatro jugadores que tiran de tres y tenemos que estar pendientes de eso", subrayó.

Respecto a su más que posible marcha a la NBA al final de temporada, el jugador no quiso afirmar o negar nada.

"Ya lo sabremos cuando acabe la temporada", finalizó Luka Doncic.