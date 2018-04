72-84. Gipuzkoa Basket soñó con la proeza ante el Baskonia hasta el descanso

San Sebastián, 31 mar (EFE).- El Baskonia sigue de dulce y logró su novena victoria consecutiva ante un Delteco Gipuzkoa Basket que soñó con el triunfo hasta el descanso, para ser luego superado por uno de los equipos más en forma del continente europeo (72-84).

El conjunto vitoriano no comenzó mal aunque se notaba todavía cierta resaca por su éxito europeo tras clasificarse para el play off de la Euroliga esta semana y jugó al ralentí, algo que puede valer contra otros equipos pero no contra un corajudo GBC que esta temporada se ha caracterizado por sorprender a rivales superiores.

Los donostiarras, con Clark muy acertado, contrarrestaron muy pronto las ventajas iniciales que tomó Baskonia y, tras desatarse en los últimos minutos del primero cuarto, tomaron la iniciativa en el marcador que no perderían hasta mucho tiempo después.

Baskonia entró siete abajo al segundo cuarto y Pedro Martínez espoleó a sus hombres para no sufrir un gran desgaste detrás de un rival que creía en sí mismo y que, antes del descanso, había transitado por los diez puntos de renta como media, gracias a la buena mano de Norel, otra vez a un gran nivel, y de Van Lacke y Swing..

Tras el descanso se esperaba la mejor versión de los alaveses, pero ésta tardaría todavía en llegar y el Delteco Gipuzkoa Basket comenzó a soñar con hacer algo grande en este derbi que sólo ha ganado dos veces en San Sebastián.

El conjunto vitoriano no iba a arrojar la toalla tan fácil, tocó la hora de fichar para Shengelia y, con Huertas y Garino, encontró la puerta de atrás de los locales para sorprenderles y acercarse a 56-55, primer punto de apoyo para llevar el partido donde quería y comenzar a mandar en el luminoso de Illunbe (56-60) y 59-64 al cierre del cuarto.

El quinteto alavés había mordido hueso y no pensaba soltarlo en los diez minutos finales en los que fue una apisonadora por la capacidad de rotación que hay en su banquillo, de forma que las diferencias se fueron a los 12 puntos, con el 61-73 tras un triple de Janning.

El partido estaba roto porque la solvencia de Baskonia hacía casi imposible una remontada y fue el duelo entre los dos mejores jugadores de la competición, Henk Norel y Shengelia, el que animó el tramo final.

Ambas estrellas de la Liga Endesa hicieron un buen partido pero el holandés Norel se llevó el gato al agua y volvió a reclamar la primacía en el ranking de valoración en una ACB en la que Gipuzkoa Basket deberá de seguir remando hasta asegurar la permanencia.

72.-Delteco Gipuzkoa Basket: Oroz (2), Van Lacke (4), Pardina (1), Clark (16), Norel (15)- cinco inicial- Agbelese (2), Chery (7), Fakuade (2), Swing (18), Dani Pérez, Salvó (5), Azpeitia.

84.- Baskonia: Huertas (9), Beaubois (11), Garino (11), Shengelia (14), Poirier (11)- cinco inicial- Vildoza, Voigtmamn (8), Malmanis, Janning (16), Diop, Granger (4), Martínez.

Árbitros: Jiménez, Oyón y Sacristán.

Marcadores por cuartos: 25-18; 42-32- descanso- 59-64; 72-84.

Incidencias: encuentro disputado en el Donosti San Sebastián Arena 2016 ante 4.084 aficionados.-