El 'MAPFRE' continúa quinto y 'Brunel' y 'Dongfeng' mantienen su pugna por el liderato

1/04/2018 - 17:26

El 'MAPFRE', embarcación española en la Volvo Ocean Race, se mantiene en quinta posición en el decimoquinto día de navegación de la séptima etapa, entre Auckland (Nueva Zelanda) e Itajaí (Brasil), con 'Team Brunel' y 'Dongfeng Race Team' peleándose en la cabeza a falta de poco más de 800 millas para la meta.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Unas 32 horas después de haber parado en Cabo de Hornos, el 'MAPFRE' navegaba nuevamente con toda la superficie vélica ya que, hasta ese momento, sólo lo hacía con las velas de proa para que el pegamento empleado en la reparación de la mayor se secase apropiadamente. La tripulación mantenía dicha vela dentro del barco y transcurrido ese tiempo decidían que llegaba el momento de sacar los 163 m2 de vela del interior del barco e izarlos.

"Acabamos de terminar de subir la mayor. El carril está bien también, parece que el pegamento ha curado bien y funciona. Ahora tenemos que ser conservadores al principio y ver cómo funciona todo pero pinta bien. Ojalá que podamos terminar la etapa con la mayor de una pieza", indicó el proa y capitán del barco, Antonio 'Ñeti' Cuervas-Mons.

Ahora, al barco del RCN Sanxenxo le restan poco más de 1.100 millas para Itajaí, aunque no podrá zafarse del anticiclón, del que sí han escapado los tres primeros barcos: 'Brunel', 'Dongfeng' y 'AkzoNobel'. Los tres se encuentran ya al norte del centro de la alta, punto que siempre intentar evitar los navegantes ya que es ahí donde hay menos intensidad de viento.

"No podemos pasar a tiempo el anticiclón que tenemos delante y que los tres barcos de delante sí van a pasar, y sería un sistema que nos ayudaría a pillarles. Por otro lado, Dongfeng lo está haciendo bien y está liderando la regata con Brunel, pero todavía la tiene que ganar. Ya veremos cómo termina cada uno", apuntó el patrón del MAPFRE, el guipuzcoano Xabi Fernández.

"Nosotros hemos hecho lo nuestro, arreglado nuestros problemas, tenemos la mayor izada y funcionando, el barco va prácticamente al cien por cien y ahora quizá le toque a otros arreglar sus problemas", añadió el de Ibarra.

En cuarta posición está 'Turn The Tide On Plastic', que este mediodía reportaba que las reparaciones que estaban llevando a cabo en las crucetas superiores del mástil habían sido finalizadas con éxito. Antes de que dicha información fuese pública, Fernández ya comentaba que si bien veían al principio que iban un poco más lentos, los de la patrona británica Dee Caffari avanzaban a buen ritmo. "Siguen yendo a buen ritmo y tienen bastante ventaja. Depende de cómo se desarrollen las cosas tendremos o no opción de pillarles", señaló.

El parte de posiciones de las 15.00 hora peninsular española indica que 'Turn The Tide On Plastic' ocupa la cuarta plaza de la flota 83 millas por delante del 'MAPFRE' de Xabi Fernández.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 7.

1. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), a 886 millas de la llegada.

2. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), a 13,1 millas.

3. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), a 68,8 millas.

4. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), a 178,7 millas.

5. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), a 262,5 millas.

Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright), navegación suspendida.

Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), navegación suspendida.