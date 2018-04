Anna Muzychuk, la campeona mundial que se negó a competir en Arabia Saudí, gana un título europeo

La jugadora ucraniana de ajedrez Anna Muzychuk, que el pasado mes de diciembre renunció a sus títulos mundiales al negarse a competir en Arabia Saudí, ha vuelto a colgarse una medalla de oro en Tbilisi (Georgia), donde se han disputado los campeonatos de Europa en las modalidades de ajedrez relámpago y rápido.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La gran maestra ucraniana se alzó con la victoria en solitario en las partidas relámpago, de tres minutos por jugador, mientras que en el ritmo rápido de partidas a quince minutos recibió la medalla de bronce. Con estos resultados, Muzychuk logra conservar el número uno en el ranking mundial de ajedrez rápido.

La doble campeona mundial de ajedrez renunció a revalidar sus títulos hace unos meses en el Campeonato Mundial celebrado en Arabia Saudí, ya que no estaba dispuesta a competir en un país donde no se respetasen los derechos de las mujeres, donde tuviera que vestir la abaya (prenda larga y oscura que cubre todo el cuerpo) o donde no fuera libre para moverse sin un acompañante masculino.