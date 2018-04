El Brunel le gana el sprint al Dongfeng y el 'MAPFRE' lucha por acercarse a la cuarta plaza

3/04/2018 - 19:37

El 'Brunel' holandés consiguió su segunda victoria en la edición 2017-18 de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, tras imponerse en la séptima etapa, la considerada 'reina' de esta edición, tras un tenso mano a mano con el 'Dongfeng', mientras que el 'MAPFRE' sigue intentando pelear por la cuarta plaza y salvar así su liderato.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El 'VO65' que patronea el veterano Bouwe Bekking supo tener nervios de acero para controlar al equipo de Charles Caudrelier, al que se le sigue resistiendo la victoria en esta 'VOR' y que sumó su cuarto segundo puesto.

De este modo, el 'Brunel' vuelve a ser un serio aspirante a la victoria final tras sumar colocarse con 37 puntos, 16 de esta etapa gracias a los 14 por un triunfo de etapa con valor doble, más los dos puntos extra de vencedor y por ser el primero en pasar el Cabo de Hornos, el punto histórico que marcaba este maratón oceánico.

Además, Bekking hizo un favor a muchos de sus excompañeros en el 'MAPFRE' al controlar el empuje final del 'Dongfeng' que no pudo acumular los 15 que le habría dado el triunfo, conformándose con 12 para un total de 46. Apenas un cuarto de hora separó a los dos primeros tras 7.600 millas recorridas desde que saliesen de Auckland (Nueva Zelanda) y ahora el equipo de Xabi Fernández debe intentar finalizar cuarto para salvaguardar el liderato por un punto sobre el barco chino, mientras que si es quinto, se quedará segundo a uno de los de Charles Caudrelier.

"Nuestro principal objetivo en lo que queda de etapa es intentar alcanzar a Turn The Tide On Plastic. La pasada noche estuvimos como a 28 millas de ellos, pasaban a través en la transición, por la cuña de la alta presión, navegando con vientos del Este más o menos en las últimas 12 horas, y nosotros con viento del Norte subiendo por la parte izquierda, por el Oeste de la alta. Se han ido escapando poco a poco desafortunadamente así que sí, por el momento lo tenemos difícil", reconoció Blair Tuke desde el 'MAPFRE'.

El 'VO65' español continúa peleando para recortarles millas a los de Dee Caffari lidiando frente a la costa argentina con el anticiclón, de cuya evolución en las próximas horas dependerá que hayas mejores opciones para el 'MAPFRE'.

Desde este apuntan que, por el momento, será su rival el que logre alcanzar el nuevo viento, aunque todavía hay mucho terreno para que en el barco de Xabi Fernández no cunda el desánimo. De momento, el 'Turn The Tide on Plastic' mantiene más de 80 millas de ventaja, mientras que, prácticamente con la tercera plaza asegurada salvo avería está el 'AkzoNobel'.

"No está siendo una buena etapa para nosotros, vamos a tener que esperar que la transición haga lo suyo porque por ahora van a seguir ganando espacio por un tiempo, a menos que la alta se mueva rápido y así podemos avanzar y recortar de nuevo, pero sí, desafortunadamente no está la cosa fácil ahora mismo para el 'MAPFRE', pero seguimos peleando y veremos qué pasa", admitía Tuke.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 7.

1. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking).

2. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier).

3. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), a 255,1 millas de la llegada.

4. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), a 695,7 millas.

5. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), a 781,8 millas.

-- Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Charlie Enright), retirada.

-- Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), retirada.