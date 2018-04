Crivillé: "A Marc en Catar le pondría un nueve"

4/04/2018 - 18:39

El expiloto español y campeón del mundo de 500cc Àlex Crivillé ha comentado este miércoles que a Marc Márquez, doble vigente campeón del mundo en el mismo equipo Repsol Honda, le pondría un '9' por su actuación en la cita inaugural del Mundial en Catar, cuando entró segundo a meta con una reñida batalla final con el campeón Andrea Dovizioso (Ducati).

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Una nota muy alta, seguramente a Marc le pondría un nueve, porque hizo una gran carrera en la que no se conformó. Era complicado ganar y aun así lo intentó. La maniobra en la última curva era muy difícil, porque pudo adelantarle, pero para entrar en la curva tuvo que parar mucho la moto", rememoró en declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda.

Sobre 'Dovi' consideró que "trazó muy bien" esa última curva para ganar. "Cogió más inercia y pudo salir más rápido en la aceleración. Está bien que lo intentase, pero al levantar las motos ya se veía que una salía con más velocidad que la otra. Dovizioso ya sabía que Marc lo intentaría, se conocen en el cuerpo a cuerpo", argumentó.

"Fue un inicio muy bueno, con dos pilotos de dos fábricas distintas buscando la victoria hasta la última curva, aunque ya parecía durante los entrenamientos que Dovizioso estaba trabajando de cara a la carrera. Creo que este año veremos algo parecido a lo que sucedió la temporada pasada, una lucha de Marc y 'Dovi'", auguró sobre qué espera del Mundial.

No cree, además, que puedan verse demasiados campeones en carrera. "No me atrevería a decir nueve pilotos, porque a día de hoy es muy difícil ganar a un Márquez o un 'Dovi', pero seis o siete podría ser. Pedrosa, Rossi, Viñales, Lorenzo, Rins, Zarco... Van a estar ahí. Quizás también Crutchlow puede volver a despuntar puntualmente en alguna carrera", comentó sobre gente que podría ganar algún Gran Premio.

Quiso destacar el buen momento de Dani Pedrosa. "Creo que este año Dani nos puede dar muchas sorpresas, porque está fuerte, en un buen momento y se siente a gusto con la moto. Tuvo problemas de neumáticos, pero podría haber estado luchando por el podio y seguro que vendrán circuitos mejores en los que podrá correr demostrando su potencial", especificó.

Sobre la Honda, destacó que su velocidad punta está un escalón por encima respecto al año pasado. "Durante el invierno, en Honda han hecho un buen trabajo y una buena evolución. Creo que una cosa positiva de este año es que empiezan mejor que el pasado, y tanto Marc como Dani están contentos con su moto", señaló.

De cara al segundo Gran Premio en Argentina, consideró que "será otro capítulo". "Será otra carrera, aunque la referencia volverán a ser Marc y 'Dovi', un poco como la temporada pasada. Honda volverá a estar delante, pero tanto las Yamaha como Ducati estarán ahí. En los primeros entrenamientos veremos cómo se adapta cada marca", manifestó.

"Seguro que Dani, Rossi y Viñales pueden hacerlo bien, y creo que Lorenzo tiene que dar un paso al frente, porque si está su compañero, seguro que él también puede. Luego veremos los invitados, como Zarco, Rins y Petrucci, pero volveremos a ver una gran carrera, con pocas diferencias entre todos", señaló sobre la cita en Termas de Río Hondo.