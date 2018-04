Laso: "Creo en el 'fair play' de todos, igual soy demasiado bueno"

Madrid, 5 abr mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, prefirió no entrar a fondo en las posibilidades de cada equipo de cara a la última jornada de la Euroliga y afirmó creer en "el 'fair play' de todos los equipos", e ironizó al afirmar que "igual" es que es "demasiado bueno".

"Para nosotros, la situación es sencilla, si gana el Panathinaikos en Milán, nosotros tenemos que ganar el viernes y que el Olympiacos gane al Zalgiris si queremos ser cuartos. Si se dan otras circunstancias seremos quintos, no creo que debamos pensar más allá de esto. También el resto de equipos se están jugando cosas, pero todos hemos tenido 29 jornadas para llegar a esta situación", dijo Laso.

"Creo en el 'fair play' de los dos equipos griegos y de todos los equipos. Igual es que soy muy bueno", añadió.

De cara al partido contra el Brose Bamberg alemán, el entrenador habló del estado de sus jugadores.

"Edy (Tavares) está bastante mejor y este jueves ha hecho parte del entrenamiento. Sabiendo que es sólo un esguince y nada grave vamos a ver cómo está mañana, pero creo que en principio puede jugar. Facu (Campazzo) no, no se ha entrenado en toda la semana, sigue con sobrecarga en la rodilla y médicamente no sería aconsejable forzarlo. Es baja segura y tenemos a Thompkins un poco cargado de lo que tenía anteriormente, de los abductores. Ayón está normal y ha entrenado muy bien en la semana", afirmó.

Al técnico se le pidió alguna ampliación sobre la lesión del base hispano-argentino.

"Se descarta algo grave, la semana pasada estaba sin fuerza en la rodilla, le han hecho pruebas y está mejor, pero no está entrenando con el equipo. Lleva mucha sobrecarga y no nos gustaría que fuera a más. Esta semana seguro que no jugará ni viernes ni domingo", explicó.

De cara a la última jornada de la Euroliga parece importante que los partidos con equipo implicados en la clasificación se disputaran a la misma hora.

"Este es un debate con dos vertientes. Las últimas jornadas con algo en juego que haya jornada unificada sería normal, pero también se puede decir que has tenido 29 jornadas para estar clasificado. Es un debate para hablar en verano pero hasta ahora no se ha planteado. Es una cuestión más de clubes", aportó.

El Madrid juega en casa y ante un equipo que no se juega nada, el Brose.

"Jugar en casa siempre es importante. Es un día difícil, importante, el Brose es un equipo que juega muy suelto, sin ninguna presión clasificatoria y esto siempre es un arma de dos filos. Tienen un equipo con buenos jugadores y nos costó ganar allí", refirió.

Lo que está claro es que el Madrid aspira a jugar los playoffs con el factor campo a favor.

"El factor cancha es importante en un playoff y estadísticamente está demostrado. En las últimas jornadas hemos seguido buscando la mejor clasificación posible. No está en nuestra mano, pero no me gustaría que nosotros lo perdiéramos", resaltó.

El abanico de posibilidades del Madrid en los cuartos de final se circunscribe a tres equipos.

"Los rivales que nos pueden tocar son Panathinaikos, Olympiacos y Zalgiris, cada uno puede tener su preferencia pero yo veo tres rivales muy difíciles y lo que si digo es que me gustaría tener la ventaja de campo", finalizó Pablo Laso.