Causeur: "Mi amigo Kim Tillie me ha dicho que Olympiacos ganará, y le creo"

Madrid, 5 abr (EFE).- Fabien Causeur, jugador francés del Real Madrid, mostró su confianza en la victoria del Olympiacos para ganar al Brose Bamberg alemán, ser cuartos y tener la ventaja de campo tras hablar con su amigo y compatriota Kim Tillie, jugador del equipo griego, y asegurarle que "van a ganar".

"Hablé con Kim Tillie, un muy buen amigo, y me dijo que iban a ganar y me lo creo", dijo Fabien Causeur como respuesta a su opinión sobre el 'fair play' de los equipos griegos en la última jornada de la Euroliga.

"Nosotros jugamos en casa un partido muy importante ante un rival que no se juega nada y hay que ir preparado porque a veces cuando no te juegas nada te salen bien las cosas. Hemos cometido errores en la temporada y la Euroliga no perdona fallos, pero esperamos que Olympiacos gane en su casa, es lo lógico, y nosotros tenemos que salir a ganar con la máxima confianza posible", añadió.

El alero francés comentó que era "más lógico que estos partidos se jugaran todos a la vez y más justo", porque "tener la ventaja de casa es muy importante, así lo demuestran los números, pero también es peligroso porque si pierdes uno de los dos primeros partidos en casa, luego es muy difícil ir y ganar en campo del rival".

Causeur también explicó que merecían estar en esta posición privilegiada.

"Lo merecemos. Seguro que al resto les gustaría estar en nuestra posición. Luego, en playoffs ya hay gustos, unos no querrán tener al Real Madrid como rival, otros no querrán al Baskonia, todos los equipos son muy difíciles", comentó.

El Madrid parece haber perdido parte de la regularidad que mostró en los meses de diciembre y enero.

"Nos cuesta encontrar el equilibrio en el equipo porque tenemos la mala suerte de gente que se dobla el tobillo, o tiene problemas musculares, pero tenemos un equipazo y cada uno da un paso adelante cuando un compañero no puede jugar, pero tener a todo el mundo listo para los playoffs es primordial", indicó.

El jugador mostró su admiración por el Brose.

"Ha cambiado con el nuevo entrenador, pero sé que han guardado bastante jugadas y que están intentando encontrar la alegría que les faltaba, es un equipo que juega bien al baloncesto, no tiene grandes estrellas pero hay que respetarles mucho", apuntó.

El alero comentó que se encontraba en "un buen momento de juego".

"Me encuentro bien. Hay partidos en los que tus compañeros te dan la confianza para lucir y hay día que no fallas. Antes fue Luka (Doncic) y el domingo fui yo. Es lo bueno de jugar con grandes compañeros, que te dan ventajas en el campo", finalizó Fabien Causeur.