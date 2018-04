Dovizioso: "Siempre es más bonito ganar al final de la carrera"

5/04/2018 - 18:18

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) ha comentado este jueves que "siempre es más bonito" ganar una carrera en la parte final de la misma, como hizo al superar en un pulso directo a Marc Márquez (Repsol Honda) en el GP de Catar, y de cara a la segunda cita del año en Argentina espera no sufrir demasiado.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"Siempre es más bonito ganar al final de la carrera, sin haberla liderado toda. Pero da igual, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si jugamos con el neumático, con otros pilotos... No se trata de cómo quieras ganar, tienes que encontrar la manera de hacerlo", comentó en rueda de prensa.

Esa victoria sobre Márquez, con un mano a mano reñido decidido a su favor en la última vuelta en Losaill, permite a Dovizioso ser el primer líder de MotoGP pero, en Argentina, no está seguro de tener las mismas buenas sensaciones que en Catar, aunque llega preparado para la acción.

"Mi relación con esta pista es bastante rara, el primer año fue muy mal, el segundo bastante bien, y después he tenido altibajos. Aún así creo que nuestra moto es algo mejor que la del año pasado y podemos ser competitivos. Los neumáticos y el asfalto también son nuevos", avisó el italiano.

De todos modos está contento de ver que su Ducati sigue siendo rápida, como el año pasado. "Después de un buen Campeonato como el del año pasado, confirmar la velocidad en la primera carrera fue muy importante, y lo hicimos muy bien. El año pasado también luchamos por la victoria en Catar pero de otra manera, con una mala salida", recordó de hace un año.

Ahora, en Argentina o Las Américas, espera no perder fuelle. "Era muy importante conseguir la victoria de esa manera. Las dos últimas semanas he podido entrenar de manera relajada y me he concentrado, vienen carreras en las que el año pasado sufrimos. Será importante ver a qué nivel estamos y a qué nivel están los rivales", manifestó Dovizioso, que respondió escueto sobre su futuro --"cuando tenga la propuesta, ya decidiré"--.

"Pasó algo con los frenos de Lorenzo, puede pasarle a cualquiera pero es muy peligroso en este deporte. Creo que lo tienen todo controlado, no fue un gran problema pero nosotros no estábamos seguros y no quisimos utilizarlo", comentó sobre los problemas del español en Catar con los frenos, sin que fuera a mayores.