Indurain pasa a formar parte del Salón de la Fama del Giro de Italia

5/04/2018 - 19:40

El exclista español Miguel Indurain, vencedor en 1992 y 1993 de la 'grande' italiana, pasó a formar parte del Salón de la Fama del Giro de Italia, en un acto celebrado este jueves en el Teatro Gerolamo de Milán, a pocos metros del Duomo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El navarro, que además de conquistar la 'maglia' rosa en dos ocasiones, suma cinco Tour de Francia, compartirá este título honorífico junto a otros ciclistas de la talla de Eddy Merckx, pentacampeón del Giro; Felice Gimondi y Bernard Hinault, tricampeones y los campeones en una ocasión Stephen Roche, Francesco Moser, Ercole Baldini.

"Me siento muy honrado de formar parte de esta exclusiva familia del Giro de Italia. 25 años después de mi última victoria en 1993, estoy muy contento de que los organizadores hayan pensado en mí. Siempre he tenido una relación especial con Italia: los fans siempre me han apoyado y mis patrocinadores durante esos años. Aparte de Banesto, eran casi todos italianos, como Pinarello y Sidi", declaró Indurain.

El navarro debutó en la ronda italiana con victoria en 1992 y repitió éxito en 1993. En su tercer Giro, 1994, terminó tercero detrás de Evgeni Berzin y Marco Pantani. Con esas dos victorias, Indurain fue el primero y el último en ganar dos ediciones consecutivas desde Eddy Merckx -tres seguidas: 1972-1973-1974-.

Además, 'Miguelón' fue pionero en el ciclismo nacional consiguiendo la primera 'maglia' rosa para España. Después de él, solo Alberto Contador en 2008 y 2015 lo consiguió.