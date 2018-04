Álex Márquez: "Mañana espero dar otro paso adelante"

6/04/2018 - 22:22

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) confía en poder dar "otro paso adelante" este sábado en la última sesión previa al Gran Premio de Argentina, que se disputa este domingo en las Termas de Río Hondo, después de haber conseguido el quinto mejor cronómetro en los dos primeros libres.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El pequeño de los Márquez, que paró el cronómetro en 1.44.802, dijo estar satisfecho con el viernes. "En general estoy contento de cómo ha ido el primer día en Argentina. El nivel de agarre en el FP1 era muy bajo y no he podido usar el neumático blando como otros pilotos, además nuestra puesta a punto no era la mejor para esas condiciones", espetó.

"En el FP2 he ido más rápido con el neumático duro a pesar de que había mucho más viento y las condiciones tampoco eran perfectas. Mañana trataremos de probar el neumático blando y espero poder dar otro paso adelante en los cronometrados", indicó Álex Márquez.