Laso: "El Madrid no puede especular y menos en casa"

Madrid, 6 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, descartó cualquier tipo de especulación con el resultado del partido del Euroliga ante el Brose, "y más jugando en casa" ante sus aficionados.

"Es extraño salir a un partido en el que no te juegas nada. pero no creo mucho en esto de elegir rivales. Creo que el Real Madrid en su campo no puede especular. Creo más en la fuerza del equipo que en situaciones extrañas. Nunca sabes qué equipo te va a ir mejor. No creo en eso de elegir rival", dijo Laso.

"Era un partido difícil de jugar. Los dos equipos ya sabíamos nuestra clasificación y siempre es difícil entrar en estos partidos. En el segundo tiempo hemos estado mejor en defensa y hemos mantenido nuestra producción ofensiva", siguió Laso.

"He felicitado a los chicos por al Euroliga que hemos hecho. De 30 partidos hemos ganado 19. Se nos ha escapado alguna victoria, pero dentro de la dureza de esta competición, el equipo ha tenido un comportamiento magnífico. Somos quintos y parece que hay que estar tristes porque no tenemos la ventaja de campo", comentó.

"Pero ya está, solo hay que pensar en el primer partido que va a ser fuera de casa. Hemos vivido muchas cosas esta temporada como para que nos afecte esto ahora. Lo único que pido es que se puedan recuperar algunos jugadores como Tavares", siguió el entrenador,

Laso también habló un poco del Panathinaikos.

"Son un gran equipo, muy atlético, con pívots que juega abiertos, que corren, con Mike James y Nick Calathes como grandes referentes anotadores. Sabemos lo que tenemos enfrente y estamos preparados para un playoff muy complicado", aseguró.