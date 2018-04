Las francesas, favoritas en el Valderas, primer gran premio de primavera

Madrid, 7 abr (EFE).- El Valderas, Poule de Potrancas, abre este domingo la relación de grandes premios de 2018 en el hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Catorce yeguas de tres años estarán en los cajones de salida de los 1.600 metros, dos venidas desde Marruecos y tres llegadas desde Francia, donde están las favoritas. "Ategorrieta", el mejor ejemplar de su generación en 2017, tiene a priori la mejor opción de las locales.

"Lozoya", potranca que entrena Christophe Ferland en el sudoeste galo, defenderá probablemente la mayor cantidad de apuestas en la que será la quinta carrera del programa. Con los colores de Antonio Caro, ha terminado segunda y primera en sus por ahora únicas actuaciones, la más reciente en la pista de arena del hipódromo parisino de Chantilly.

Los rivales de este día parecen inferiores y cuesta verla fuera de la llegada. Contará con la monta de Julien Augé, su jockey hasta el momento, en busca de los 30.000 euros que recompensan al propietario de la laureada. Para su preparador, "es una yegua tardía, con clase", que debe ir progresando con el tiempo.

"He escogido correr en Madrid porque prefiero una pista buena para ella, las de Francia están muy castigadas por las lluvias", comentó.

"Kodiak West" y "Tenue de Soirée" son las otras dos francesas en liza. La primera es una de las pocas no ganadoras de las catorce aspirantes, si bien destaca sobre todo por su última carrera, cuando terminó segunda en Deauville de una tercera de Grupo 3. Su compañera de viaje sí viene de vencer en Toulouse y en su entorno se la tiene considerada como una yegua para citas mayores.

"Ategorrieta" ganó en tres de sus cinco intentos a dos años, con éxitos en el Gran Premio Subasta y en el Gran Critérium de otoño, en la propia hierba de La Zarzuela y siempre con el checo Václav Janácek en la silla, como este domingo. Aunque no ha corrido en 2018, al contrario que sus trece enemigas, para su preparador, Guillermo Arizkorreta, ello no debe ser un inconveniente. "No precisa de mucho trabajo para ponerse a punto y por eso hemos preferido ir directos a la Poule antes que disputar una preparatoria dando peso", dice el vasco.

Otra aspirante a no tachar es "Shaya", la ganadora de la preparatoria clásica, el premio Atlántida, en la que era su primera actuación en España y para su nuevo preparador, Manuel Álvarez, ya segundo y tercero en las dos últimas ediciones del Valderas.

La jornada contará con otras cinco pruebas y comenzará a las 11.30 horas con un hándicap de 2.500 metros donde gustan especialmente "Mr Axel" y "Sweet Sue" en un lote de siete unidades.

Para la segunda, en los 2.200 metros, son favoritos los tres años "Bosquimana" y "Sybil". Ha sido retirado para esta carrera "Maestro", la mantilla número 7. En el premio Manola, de 2.100, gustan "Luminic" y "Nieves". Para la Lototurf, "Barbarigo" y "Shesspirr". Y en la de cierre, "Llerena" y "Bear Essentials".