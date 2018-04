Márquez: "La pole es importante pero la carrera era mañana"

8/04/2018 - 0:38

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó sus dudas en la sesión de calificación del Gran Premio de Argentina, donde las condiciones de sexo y mojado complicaron el asalto a la pole, terminando con la sexta plaza de cara a la carrera, donde se juegan lo realmente importante.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Hoy ha sido un día bastante complicado, pero en general muy positivo. El entrenamiento cronometrado no ha ido como esperábamos, pero no estamos tan lejos. He sufrido un poco en mi primera salida con neumáticos de lluvia y no sé por qué, ya que tanto en el FP3 como en el FP4 he tenido muy buenas sensaciones", indicó.

En declaraciones facilitadas por su equipo, el vigente campeón del mundo reconoció que el día comenzó con peores sensaciones que el resto de la semana. De cara a la lucha por la pole, el juego entre el neumático de seco y el mojado no le salió del todo bien, pero prefirió no arriesgar.

"He decidido intentarlo con los lisos, pero era demasiado arriesgado. En cuanto he salido del box, me he dado cuenta de que si tocaba la parte de asfalto mojada, el riesgo de caída era muy grande. Cuando he pasado las curvas siete y ocho he pensado que conseguir la pole es importante, pero la carrera es mañana y he regresado al box", apuntó, después de la sorprendente pole de Miller con goma lisa.

"Es una pena que no estemos en primera fila, pero estoy contento porque hemos hecho un buen trabajo a lo largo del fin de semana. Ayer en seco fuimos competitivos y también lo hemos sido hoy en mojado. Prefiero condiciones de seco para la carrera, pero en caso de lluvia estamos preparados. Veremos qué tiempo hace mañana y en qué condiciones está la pista; a partir de ahí gestionaremos", finalizó.